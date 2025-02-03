Джеки Стюарт: «Не стал бы сбрасывать Хэмилтона со счетов. Хотя я удивился, когда он решился на этот переход»

Стюарт рассказал об ожиданиях от Хэмилтона в «Феррари».

Трехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что переход Льюиса в итальянскую команду вполне может закончиться успешно, и что он понимает мотивы, которые сподвигли Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари».

«Льюис стал на год опытнее, он очень хорошо знает этот бизнес. «Феррари» — это самое известное в мире имя. Вы можете съездить в Африку, подойти к воину племени Масаи и спросить: «Ты знаешь что-нибудь о «Феррари»? И он ответит, что да.

Так что в отношении Льюиса – да, я удивился, когда он решился на этот переход. В свое время я и сам чуть не оказался в «Феррари», но в итоге не решился – поскольку тогда старик (Стюарт говорит про Энцо Феррари) все еще был слишком крепким орешком.

Как бы то ни было, переход гонщик в «Феррари» – это всегда красочная, волнительная, и зачастую успешная история. Так что я бы не стал сбрасывать Льюиса со счетов, скажем так», – рассказал Стюарт.

Гигантский опыт и успехи Хэмилтона могут навредить в «Феррари». Но почему?!