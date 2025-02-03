Хуан-Пабло Монтойя о штрафах за мат: «Я понимаю, у «Формулы-1» есть юная аудитория, но всему есть предел»

Монтойя высказался об ужесточении штрафов за нецензурную лексику в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что ФИА и руководство чемпионата не должно ограничивать гонщиков в возможности выражать свои эмоции.

«Вопрос в том, кого мы хотим видеть в «Формуле-1»? Какие гонщиков? Маленьких принцесс или сильных личностей? Хотите ли вы видеть суровых парней, которые могут злиться, выплескивать эмоции, сражаться друг с другом на трассе с той страстью и той любовью к гонкам, которые нам так нравятся, которые ставят на кон все?

Я все понимаю, у «Формулы-1» есть и юная аудитория. Однако в современном мире дети могут услышать подобные выражения и в школе, и даже в детском саду. Что называется, всему есть предел.

Более того, мне кажется, что если бы в такой ситуации на публике выругался Джордж Расселл , например, то реакция общественности была бы совсем другой – не такой, как на случай с Максом. Немного позже похожий инцидент произошел с Шарлем Леклером – но все просто пожали плечами и ничего не случилось. Когда же это сделал Макс , все относились к нему так, будто он совершил нечто совершенно ужасное.

Вот почему было бы лучше, чтобы штрафы в таких ситуация были более справедливыми. Общественные работы и другая подобная деятельность – это хорошо. Но подобные вещи не должны так сильно вредить гонщикам», – рассказал Монтойя .

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