Хуан-Пабло Монтойя о штрафах за мат: «Я понимаю, у «Формулы-1» есть юная аудитория, но всему есть предел»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что ФИА и руководство чемпионата не должно ограничивать гонщиков в возможности выражать свои эмоции.
«Вопрос в том, кого мы хотим видеть в «Формуле-1»? Какие гонщиков? Маленьких принцесс или сильных личностей? Хотите ли вы видеть суровых парней, которые могут злиться, выплескивать эмоции, сражаться друг с другом на трассе с той страстью и той любовью к гонкам, которые нам так нравятся, которые ставят на кон все?
Я все понимаю, у «Формулы-1» есть и юная аудитория. Однако в современном мире дети могут услышать подобные выражения и в школе, и даже в детском саду. Что называется, всему есть предел.
Более того, мне кажется, что если бы в такой ситуации на публике выругался Джордж Расселл, например, то реакция общественности была бы совсем другой – не такой, как на случай с Максом. Немного позже похожий инцидент произошел с Шарлем Леклером – но все просто пожали плечами и ничего не случилось. Когда же это сделал Макс, все относились к нему так, будто он совершил нечто совершенно ужасное.
Вот почему было бы лучше, чтобы штрафы в таких ситуация были более справедливыми. Общественные работы и другая подобная деятельность – это хорошо. Но подобные вещи не должны так сильно вредить гонщикам», – рассказал Монтойя.
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