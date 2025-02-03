Кристиан Хорнер: «Норрис упустил множество возможностей в 2024 году, 3-4 победы – меньше, чем можно было завоевать»

Хорнер раскритиковал Норриса за ошибки в 2024 году.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер сообщил о просчетах Ландо Норриса, а также выразил уверенность в том, что «Макларен » и пилот сделают выводы.

«Пожалуй, если обернуться назад, было упущено множество возможностей со стороны гонщика в [прошлом] году. У команды были два сильных пилота, что помогло в Кубке конструкторов.

Но, уверен, Ландо наверняка оглянется назад и поймет, что три или четыре победы с машиной, которая была во многих гонках – пожалуй, это меньше, чем можно было завоевать. Но, уверен, они вернутся. Они сделают выводы, безусловно», – сказал Кристиан.

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