Кристиан Хорнер: «Норрис упустил множество возможностей в 2024 году, 3-4 победы – меньше, чем можно было завоевать»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о просчетах Ландо Норриса, а также выразил уверенность в том, что «Макларен» и пилот сделают выводы.
«Пожалуй, если обернуться назад, было упущено множество возможностей со стороны гонщика в [прошлом] году. У команды были два сильных пилота, что помогло в Кубке конструкторов.
Но, уверен, Ландо наверняка оглянется назад и поймет, что три или четыре победы с машиной, которая была во многих гонках – пожалуй, это меньше, чем можно было завоевать. Но, уверен, они вернутся. Они сделают выводы, безусловно», – сказал Кристиан.
Ландо Норрис: «В прошлом году был близок к титулу. В новом сезоне я готов вернуться в борьбу»
Хуан-Пабло Монтойя: «Если бы мне пришлось поставить все свои деньги на чемпиона 2025 года – я бы выбрал Ландо Норриса»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий