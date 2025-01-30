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Жак Вильнев: «Я бы изменил систему начисления очков в «Ф-1», она действительно устарела»

Вильнев призвал изменить систему начисления очков в «Формуле-1».

Чемпион 1997 года считает, что нынешняя система, действующая с 2010 года, перестала быть актуальной и нуждается в переработке.

По мнению Вильнева, какие-то очки должны зарабатывать все участники, поскольку благодаря этому у всех пилотов появится стимул бороться даже за последние места.

«Да, я бы изменил систему начисления очков в «Формуле-1». Сейчас она просто ужасна. Она слишком старомодная. Победитель получает слишком много очков относительно других, при этом половина участников вообще не набирает очки по итогам гонки.

Какой должна быть система? Кто знает, но парень, занимающий последнее место в гонке, ну или каждый, кто квалифицировался на гонку, должен зарабатывать очки. Потому что тот гонщик, который провел 15 гонок, по очкам должен быть выше парня, который дважды финишировал последним.

Думаю, это больше походит на американскую систему, где важна каждая позиция, где за каждую позицию стоит бороться. Но да, для «Формулы-1» это бы означало полную перестройку всей системы начисления очков.

Не думаю, что они решатся на столь серьезные изменения. У «Формулы-1» вообще есть трудности с тем, чтобы адаптироваться к новым вещам, что-то модернизировать. В «Формуле-1» много олдскульного подхода, да я и сам являюсь частью этого. Мне и самому порой не нравится, как меняют те или иные правила. Но система начисления очков в «Формуле-1» действительно устарела», – рассказал Вильнев.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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