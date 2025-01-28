Жак Вильнев: «Главным разочарованием сезона-2025 может стать «Астон Мартин», потому что люди многого ждут от них из-за Ньюи»

Вильнев ждет разочарования болельщиков «Астон Мартин» в сезоне-2025.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что в глазах поклонников команды результаты «Астон Мартин» не будут соответствовать тому, чего они могут ожидать на фоне прихода в коллектив Эдриана Ньюи .

«Я бы сказал, что главным разочарованием сезона-2025 может стать «Астон Мартин». Не потому, что они будут настолько плохи, а потому что люди ждут от них побед после прихода Эдриана Ньюи.

Однако у Ньюи просто не было времени как-то повлиять на команду. Так что ожидания сторонних людей и болельщиков будут ошибочными.

И это обернется разочарованием – и не из-за плохих результатов, а потому что они не будут соответствовать тому, что хотят и надеются увидеть люди с приходом в «Астон Мартин » Ньюи. Но на это нужно время», – рассказал Вильнев .

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