Эдриан Ньюи о регламенте 2026 года: «Существует вероятность, что двигатель одного из производителей будет обеспечивать доминирующее преимущество»

Ньюи поделился мыслями о регламенте «Ф-1» 2026 года.

Управляющий технический директор «Астон Мартин » считает, что при переходе на новый регламент существует вероятность получения преимущества одним из производителей моторов.

По словам Ньюи, регламент составлен таким образом, что в случае наличия большого преимущества в мощности двигателя у одного из производителей, конкурентам будет трудно его отыграть.

При этом Ньюи пока не может сказать, смогут ли команды отыграть подобное отставание за счет более эффективной работы шасси и аэродинамики.

«Я думаю, велика вероятность того, что в начале действия нового регламента в «Ф-1» нас ждет соревнование двигателей. На самом деле я не припомню другого такого случая в истории «Формулы-1», когда технический регламент менялся одновременно в отношении и шасси, и двигателя. И при этом регламент в отношении конструкции шасси был бы написан так, чтобы уравновесить ситуацию в регламенте в области конструкции силовой установки. Это открывает новое изменение.

Полагаю, что производители двигателей в какой-то степени извлекли урок из ситуации, когда соперники «Мерседеса» (в 2014 году) недостаточно хорошо подготовились к смене регламента. Однако при этом все равно существует шанс того, что двигатель одного производителя окажется намного эффективнее, чем у конкурентов, и мы получим картину, в которой доминирующее преимущество будет обеспечивать именно двигатель. По крайней мере, поначалу.

При этом также есть шанс того, что преимущество этим производителем будет получено в области эффективности работы двигателя внутреннего сгорания. И тогда это преимущество невозможно будет отыграть на протяжении действия нового регламента. Потому что сейчас правила составлены таким образом, что отыграть отставание от лидера в данной области конкурентам будет очень трудно. Если же будет идти о преимуществе в работе электрической части силовой установки, это отставание конкурентам лидеров будет отыграть проще.

В то же время я активно не работал в «Формуле-1» с апреля прошлого года, я пока не так подробно знаком со всеми особенностями регламента 2026 года в отношении шасси. Основные характеристики силовых установок стали известны уже довольно давно, но вот что касается особенностей конструкции шасси, аэродинамики, и общей динамики болида, у меня пока не так много знаний. Так что когда я приступлю к работе (весной), мне нужно будет быстро учиться», – рассказал Ньюи.

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