Эдриан Ньюи о регламенте 2026 года: «Существует вероятность, что двигатель одного из производителей будет обеспечивать доминирующее преимущество»
Управляющий технический директор «Астон Мартин» считает, что при переходе на новый регламент существует вероятность получения преимущества одним из производителей моторов.
По словам Ньюи, регламент составлен таким образом, что в случае наличия большого преимущества в мощности двигателя у одного из производителей, конкурентам будет трудно его отыграть.
При этом Ньюи пока не может сказать, смогут ли команды отыграть подобное отставание за счет более эффективной работы шасси и аэродинамики.
«Я думаю, велика вероятность того, что в начале действия нового регламента в «Ф-1» нас ждет соревнование двигателей. На самом деле я не припомню другого такого случая в истории «Формулы-1», когда технический регламент менялся одновременно в отношении и шасси, и двигателя. И при этом регламент в отношении конструкции шасси был бы написан так, чтобы уравновесить ситуацию в регламенте в области конструкции силовой установки. Это открывает новое изменение.
Полагаю, что производители двигателей в какой-то степени извлекли урок из ситуации, когда соперники «Мерседеса» (в 2014 году) недостаточно хорошо подготовились к смене регламента. Однако при этом все равно существует шанс того, что двигатель одного производителя окажется намного эффективнее, чем у конкурентов, и мы получим картину, в которой доминирующее преимущество будет обеспечивать именно двигатель. По крайней мере, поначалу.
При этом также есть шанс того, что преимущество этим производителем будет получено в области эффективности работы двигателя внутреннего сгорания. И тогда это преимущество невозможно будет отыграть на протяжении действия нового регламента. Потому что сейчас правила составлены таким образом, что отыграть отставание от лидера в данной области конкурентам будет очень трудно. Если же будет идти о преимуществе в работе электрической части силовой установки, это отставание конкурентам лидеров будет отыграть проще.
В то же время я активно не работал в «Формуле-1» с апреля прошлого года, я пока не так подробно знаком со всеми особенностями регламента 2026 года в отношении шасси. Основные характеристики силовых установок стали известны уже довольно давно, но вот что касается особенностей конструкции шасси, аэродинамики, и общей динамики болида, у меня пока не так много знаний. Так что когда я приступлю к работе (весной), мне нужно будет быстро учиться», – рассказал Ньюи.
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