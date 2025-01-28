Жаки Икс: «Приглашение Хэмилтона было для «Феррари» заманчивой возможностью – вероятно, в основном по коммерческим причинам»

Жаки Иск высказался о причинах перехода Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в приглашении Льюиса его текущая скорость на трассе для «Феррари» не стояла на первом месте в списке причин.

«Прежде всего я хотел бы отметить, что предшественник Льюиса Хэмилтона в «Феррари» Карлос Сайнс выступал на очень хорошем уровне. Я не вижу, в чем его можно было бы винить – он был успешен, он выиграл Гран-при. Но да, теперь это уже в прошлом.

Приглашение Хэмилтона было для «Феррари» весьма заманчивой возможностью – вероятно, в основном по коммерческим причинам. А также, вероятно, потому что Льюису хотелось получить новый опыт и попробовать себя в «Феррари».

Не стоит забывать, что в «Формуле-1» существует много важных аспектов (кроме результата на трассе). Это и экономический аспект, и маркетинг, и политика. Хотя в конечном счете важна только победа.

Было печально наблюдать за уходом Сайнса из «Феррари», но как гонщику тебе тоже нужно идти дальше, а не думать постоянно о том, что могло бы случиться, а что нет. Сайнс сконцентрируется на том, что у него есть в «Уильямсе», и постарается выжать максимум из имеющихся возможностей», – рассказал Икс.

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