«Феррари» представила дизайн новых комбинезонов Хэмилтона и Леклера на сезон-2025

«Феррари» показала дизайн новых комбинезонов гонщиков.

В своих соцсетях пресс-служба «Феррари» опубликовала фотографии гоночных комбинезонов для сезона-2025. В фотосессии приняли участие и Льюис Хэмилтон , и Шарль Леклер .

Фото: пресс-служба «Феррари»

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