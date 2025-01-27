«Феррари» представила дизайн новых комбинезонов Хэмилтона и Леклера на сезон-2025
«Феррари» показала дизайн новых комбинезонов гонщиков.
В своих соцсетях пресс-служба «Феррари» опубликовала фотографии гоночных комбинезонов для сезона-2025. В фотосессии приняли участие и Льюис Хэмилтон, и Шарль Леклер.
Фото: пресс-служба «Феррари»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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