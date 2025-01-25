Алекс Албон: «Очень интересно, какой будет обратная связь Сайнса о работе болида «Уильямса»

Албон рад возможности поработать с Сайнсом.

Пилот «Уильямса » уверен, что его новый напарник сможет многое дать команде и поможет выйти на новый уровень, учитывая продолжительный опыт испанца выступлений за «Феррари».

«Да, я бы сказал, что мы можем учиться друг у друга. Думаю, что характеристики нашей машины постепенно менялись, смещаясь в сторону нормальных требований к пилотажу. В течение двух предыдущих сезонов же машина была довольно сложной для понимания – с точки зрения того, какой именно стиль пилотажа требовался для ее управления.

Так что да, по этой причине такой переход для Сайнса (с «Феррари» в «Уильямс») должен пройти не столько агрессивно, как могло бы быть.

И, на мой взгляд, очень интересно то, какой будет обратная связь Карлоса , как и то, какие знания он привнесет в работу команды. Ведь он перешел в «Уильямс» из команды, которая демонстрировала очень хорошие выступления, особенно в последнее время.

Карлос – очень умный гонщик. Он многое продумывает. И он сможет объяснить команде то, в каком направлении свой болид развивали в «Феррари». В этом смысле я и сам с интересом бы это послушал.

Мне интересно услышать его мнение о том, в каких областях работы болида, по его мнению, нам нужно прибавлять. Ведь у меня тоже есть свое мнение, и своей обратной связью я помогал команде двигаться в определенном направлении», – рассказал Албон .

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