Руководитель «Альпин»: «Подписали Колапинто не для того, чтобы оказать давление на Дуэна»

В «Альпин» прокомментировали ситуацию с составом пилотов.

Руководитель команды Оливер Оукс опроверг информацию о том, что Франко Колапинто , который присоединился к «Альпин » в качестве резервного пилота, точно заменит Джека Дуэна по ходу сезона-2025.

«Все это немного жестоко по отношению к Джеку – я говорю о том, что про него понаписали разные клавиатурные воины.

Мы подписали Колапинто не для того, чтобы оказать давление на Дуэна. Мы просто дали команде больший выбор в будущем.

На мой взгляд, в «Формуле-1» все решают детали. В команде работает много людей – и все они полагаются на гонщика, который должен давать результат на каждом гоночном уик-энде. И мы должны быть уверены в том, что за рулем наших болидов сидят лучшие гонщики – не только сейчас, но и в будущем.

Что касается Франко, то он произвел очень хорошее впечатление в «Уильямсе». Хотя также было видно, что в конце сезона он порой перебарщивал и слишком сильно старался. И тут сложно сказать, в какой степени на эту ситуацию (с несколькими авариями) повлияло состояние его болида и нехватка деталей, а в какой чувство неопределенности, отсутствие места в «Ф-1» на следующий сезон и, как следствие, сильное желание всех впечатлить. Но мне кажется, что в целом он произвел очень сильное впечатление, прежде всего своей скоростью», – рассказал Оукс.

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