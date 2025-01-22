Льюис Хэмилтон о первом выступлении за «Феррари» на тестах: «Одно из лучших ощущений, что я вообще испытывал в своей жизни»

Хэмилтон поделился впечатлениями после первых тестов за «Феррари».

Семикратный чемпион проехал по трассе во Фьорано в общей сложности 30 кругов за рулем болида 2023 года. Основным сдерживающим фактором для тестов стала погода – в Маранелло шел легкий дождь, но главной проблемой был туман на трассе.

«Мне повезло, потому что в моей карьере было много случаев, когда нужно было делать первый шаг, и он получался прекрасным. От первых тестов в «Ф-1» до первой гонки, первого подиума, первой победы и первого титула. Так что я даже не знал, сколько еще таких первых шагов, первых опытов чего-то нового у меня будет впереди.

Но сейчас я могу сказать, что первый опыт управления болидом «Феррари», который я получил сегодня утром – это одно из лучших ощущений, что я вообще испытывал в своей жизни.

Когда я завел двигатель и выехал из ворот боксов на трассу, на лице у меня была самая широкая улыбка, какую только можно представить. Это напомнило мне о том, когда я вообще первый раз в жизни проводил тесты за рулем болида «Формулы-1» – это был невероятно особенный и волнительный момент. И вот теперь я здесь, почти 20 лет спустя, испытываю те же самые эмоции.

Смотря на команду со стороны я заранее знал о том, насколько страстной является гоночная семья «Феррари» – от сотрудников команды до всех болельщиков. Но увидеть это воочию, будучи при этом гонщиком «Феррари» – это нечто потрясающее.

Эта страсть течет у них по венам и ей просто невозможно не заразиться, она заряжает тебя энергией», – рассказал Хэмилтон.

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