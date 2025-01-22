Оливер Терви будет тест-пилотом «Уильямса»
Терви присоединился к «Уильямсу» в качестве тест-пилота.
Оливер Терви долгое время работал в «Макларене» на должности тест-пилота, а также пилота по развитию болида, в основном работая на симуляторе. В «Макларене» Терви проработал в этой должности 15 лет.
Помимо занятий автоспортом, Терви учился на инженера в Кембридже, благодаря чему является крайне востребованным специалистом среди команд «Формулы-1», «Формулы Е» и WEC.
Отмечается, что в «Уильямсе» Терви также будет активно помогать инженерам в разработке нового симулятора, а также уделит много внимания помощи команде в разработке болида 2026 года.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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