Гельмут Марко: «Антонелли может стать угрозой для Расселла в «Мерседесе»
Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» поделился мнением о перспективах Андреа Кими Антонелли, который готовится провести свой дебютный сезон в «Ф-1» в составе «Мерседеса».
«Талант Антонелли мы увидели в Монце, хотя я не понимаю, зачем они решили посадить его за руль своего болида именно на этой трассе. Он был очень быстр на трех кругах подряд, а на четвертом улетел в барьеры. Я думаю, что если он хорошо будет использовать свое мастерство и свои умения, которые у него определенно есть, Антонелли может стать угрозой для Расселла.
Перевод Антонелли в «Формулу-1» – это риск. Хотя в прошлом мы точно так же рискнули с Ферстаппеном. Ведь Макс был очень молод, когда сел за руль болида «Формулы-1». Хотя в его случае давление было не столь большим, ведь он не сразу сел за руль болида топ-команды», – рассказал Марко.
Тото Вольфф об Антонелли: «Смотрим на сезон-2025 как на переходный, чтобы помочь Кими как можно лучше подготовиться»
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