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  • Гельмут Марко о сезоне-2024: «С момента ухода Ньюи у инженеров «Ред Булл» возникли трудности с тем, чтобы выжимать из болида максимум возможностей»
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Гельмут Марко о сезоне-2024: «С момента ухода Ньюи у инженеров «Ред Булл» возникли трудности с тем, чтобы выжимать из болида максимум возможностей»

Уход Ньюи повлиял на результаты «Ред Булл» в сезоне-2024.

Советник и руководитель молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что на форме команды в прошлом году сказался уход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

«Мы хорошо начали сезон и доминировали, но с момента ухода Ньюи у наших инженеров и правда начались тяжелые времени и возникли трудности с тем, чтобы выжимать из болида максимум возможностей.

И хотя ближе к концу сезона ситуация постепенно начала выправляться, мы начали двигаться в правильном направлении, правда в том, что начиная с этапа в Майами команда, надеявшаяся на победы, стала четвертой по скорости в пелотоне – а к борьбе за самые высокие места присоединились «Макларен», «Феррари» и «Мерседес», поочередной оказываясь впереди», – рассказал Марко.

Финансам «Ред Булл» в «Ф-1» без спонсоров Переса предрекали крах. Угрозы оправдались?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoГельмут Марко
logoЭдриан Ньюи
logoМерседес
logoФормула-1
logoМакларен
logoРед Булл
logoФеррари
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