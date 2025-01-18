Гельмут Марко о сезоне-2024: «С момента ухода Ньюи у инженеров «Ред Булл» возникли трудности с тем, чтобы выжимать из болида максимум возможностей»

Уход Ньюи повлиял на результаты «Ред Булл» в сезоне-2024.

Советник и руководитель молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что на форме команды в прошлом году сказался уход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

«Мы хорошо начали сезон и доминировали, но с момента ухода Ньюи у наших инженеров и правда начались тяжелые времени и возникли трудности с тем, чтобы выжимать из болида максимум возможностей.

И хотя ближе к концу сезона ситуация постепенно начала выправляться, мы начали двигаться в правильном направлении, правда в том, что начиная с этапа в Майами команда, надеявшаяся на победы, стала четвертой по скорости в пелотоне – а к борьбе за самые высокие места присоединились «Макларен », «Феррари » и «Мерседес », поочередной оказываясь впереди», – рассказал Марко.

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