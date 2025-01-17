Гоночный инженер Гэри Гэннон перешел из «Хааса» в «Астон Мартин»

Гэри Гэннон продолжит карьеру в «Астон Мартин».

Гэннон работал в «Хаасе » последние 10 лет. Он решил покинуть команду в конце прошлого сезона вслед за Нико Хюлькенбергом , чьим гоночным инженером был с 2023 года.

До этого Гэннон работал с Миком Шумахером и Роменом Грожаном .

Пока не ясно, с кем именно Гэннон будет работать в «Астон Мартин ». В прошлом сезоне гоночным инженером Ланса Стролла был Бен Митчелл, а Фернандо Алонсо работал с Крисом Кронином.

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