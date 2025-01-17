Гоночный инженер Гэри Гэннон перешел из «Хааса» в «Астон Мартин»
Гэри Гэннон продолжит карьеру в «Астон Мартин».
Гэннон работал в «Хаасе» последние 10 лет. Он решил покинуть команду в конце прошлого сезона вслед за Нико Хюлькенбергом, чьим гоночным инженером был с 2023 года.
До этого Гэннон работал с Миком Шумахером и Роменом Грожаном.
Пока не ясно, с кем именно Гэннон будет работать в «Астон Мартин». В прошлом сезоне гоночным инженером Ланса Стролла был Бен Митчелл, а Фернандо Алонсо работал с Крисом Кронином.
Худшие гонщики в современной истории «Ф-1»: Мазепин в окружении великих
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем