Дакар-2025. Аль-Раджи вышел в лидеры перед финальным этапом ралли-рейда, Сандерс, Хегер и Мацик близки к победам в своих классах
В Аравии состоялся одиннадцатый этап ралли-рейда «Дакар-2025»
Наиболее упорная борьба продолжается в классе внедорожников. Сегодняшний этап выиграл Маттиас Экстрем, а Язид Аль-Раджи обогнал Хэнка Лэтигана в борьбе за победу. Теперь, в преддверии финального и совсем короткого этапа, Аль-Раджи опережает своего конкурента на 6 минут.
В классе мотоциклов Тоша Шарена выиграл этап и отыграл у лидирующего Даниэля Сандерса 7,5 минут. В общем зачете преимущество австралийца сократилось до 9 минут, хотя именно он остается главным претендентом на победу.
В классе грузовиков этап выиграл Мартин Мацик – он же продолжает уверенно лидировать в общем зачете, опережая ближайшего преследователя более чем на 2 часа.
Ралли Дакар
16 января 2025 года
10-й этап
Внедорожники
1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») – 4:19.27
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +0.41
3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +1.45
5. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +10.23
Положение после 11 этапа
1. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») – 51:53.36
2. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +6.11
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +22.34
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +26.50
Мотоциклы
1. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») 2:12.04
2. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +0.33
3. Адриен ван Беверен («Франция, «Хонда») +0.57
4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.48
6. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +7.31
Положение после этапа 11
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 52:13.34
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +9.00
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +15.50
Мотовездеходы SSV
1. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») 0 4:35.06
2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +3.30
3. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») +3.35
4. Брок Хегер (США, «Поларис») +4.17
Положение после этапа 11
1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 58:04.54
2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:06.00
3. Алешандре Пинту (Португалия, «Кан-Ам») +3:37.06
Грузовики
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 4:55.14
2. Кис Кулен (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +0.07
3. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +2.07
4. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2.54
5. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +4.26
6. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +17.30
Положение после этапа 11
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 57:34.37
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:25.01
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:30.41
Дакар-2025. Лэтиган обошел Аль-Раджи и вернул первенство в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
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