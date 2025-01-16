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Дакар-2025. Аль-Раджи вышел в лидеры перед финальным этапом ралли-рейда, Сандерс, Хегер и Мацик близки к победам в своих классах

В Аравии состоялся одиннадцатый этап ралли-рейда «Дакар-2025»

Наиболее упорная борьба продолжается в классе внедорожников. Сегодняшний этап выиграл Маттиас Экстрем, а Язид Аль-Раджи обогнал Хэнка Лэтигана в борьбе за победу. Теперь, в преддверии финального и совсем короткого этапа, Аль-Раджи опережает своего конкурента на 6 минут.

В классе мотоциклов Тоша Шарена выиграл этап и отыграл у лидирующего Даниэля Сандерса 7,5 минут. В общем зачете преимущество австралийца сократилось до 9 минут, хотя именно он остается главным претендентом на победу.

В классе грузовиков этап выиграл Мартин Мацик – он же продолжает уверенно лидировать в общем зачете, опережая ближайшего преследователя более чем на 2 часа.

Ралли Дакар

16 января 2025 года

10-й этап

Внедорожники

1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») – 4:19.27

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +0.41

3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +1.45

5. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +10.23

Положение после 11 этапа

1. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») – 51:53.36

2. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +6.11

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +22.34

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +26.50

Мотоциклы

1. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») 2:12.04

2. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +0.33

3. Адриен ван Беверен («Франция, «Хонда») +0.57

4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.48

6. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +7.31

Положение после этапа 11

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 52:13.34

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +9.00

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +15.50

Мотовездеходы SSV

1. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») 0 4:35.06

2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +3.30

3. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») +3.35

4. Брок Хегер (США, «Поларис») +4.17

Положение после этапа 11

1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 58:04.54

2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:06.00

3. Алешандре Пинту (Португалия, «Кан-Ам») +3:37.06

Грузовики

1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 4:55.14

2. Кис Кулен (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +0.07

3. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +2.07

4. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2.54

5. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +4.26

6. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +17.30

Положение после этапа 11

1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 57:34.37

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:25.01

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:30.41

Дакар-2025. Лэтиган обошел Аль-Раджи и вернул первенство в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2025»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Язид Аль-Раджи
logoФорд
Тойота WRC
ралли-рейды
Хонда Дакар
Мартин Мацик
Алеш Лопрайс
logoНассер Аль-Аттия
logoралли Дакар
результаты
Рикки Брейбек
Маттиас Экстрем
КТМ
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