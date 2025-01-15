Дакар-2025. Лэтиган обошел Аль-Раджи и вернул первенство в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах

В Аравии состоялся десятый этап ралли-рейда «Дакар-2025»

В классе внедорожников снова сменился лидер – Хэнк Лэтиган вернул себе первое место и теперь опережает Язида Аль-Раджи на 2,5 минуты. Маттиас Экстрем и Нассер Аль-Аттия отстают почти на полчаса.

В классе мотоциклов лидерство продолжает удерживать Даниэль Сандерс – преимущество над ближайшим преследователем составляет 16 минут.

В классе грузовиков также не произошло больших изменений – Мартин Мацик уверенно лидирует в общем зачете, опережая соперников более чем на 2 часа.

Ралли Дакар

15 января 2025 года

10-й этап

Внедорожники

1. Хоан Нани Рома (Испания, «Форд») – 2:06.34

2. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +0.18

3. Дания Акил (Саудовская Аравия, «Таурус») +1.40

16. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +6.36

24. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +9.20

52. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +18.25

57. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +18.56

61. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +21.29

Положение после 10 этапа

1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 47:29.57

2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +2.27

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +26.46

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +30.21

98. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +48:05.58

Мотоциклы

1. Майкл Докерти (ЮАР, «КТМ») – 2:00.03

2. Руй Гонсалес (Португалия, «Шерко») +1.20

3. Тобиас Эбстер (Австрия, «КТМ») +2.21

11. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +8.22

17. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +10.08

19. Адриен ван Беверен («Франция, «Хонда») +10.25

Положение после этапа 10

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 49:53.59

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +16.31

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +22.24

Мотовездеходы SSV

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 2:10.45

3. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») +0.25

3. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») +1.25

4. Брок Хегер (США, «Поларис») +1.26

5. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1.26

Положение после этапа 10

1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 53:25.31

2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:49.53

3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:06.47

Грузовики

1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 2:22.41

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +0.48

3. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») +2.23

Положение после этапа 10

1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 52:39.23

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:22.07

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:26.15

Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл этап и обошел Лэтигана в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2025»