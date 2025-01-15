Дакар-2025. Лэтиган обошел Аль-Раджи и вернул первенство в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
В Аравии состоялся десятый этап ралли-рейда «Дакар-2025»
В классе внедорожников снова сменился лидер – Хэнк Лэтиган вернул себе первое место и теперь опережает Язида Аль-Раджи на 2,5 минуты. Маттиас Экстрем и Нассер Аль-Аттия отстают почти на полчаса.
В классе мотоциклов лидерство продолжает удерживать Даниэль Сандерс – преимущество над ближайшим преследователем составляет 16 минут.
В классе грузовиков также не произошло больших изменений – Мартин Мацик уверенно лидирует в общем зачете, опережая соперников более чем на 2 часа.
Ралли Дакар
15 января 2025 года
10-й этап
Внедорожники
1. Хоан Нани Рома (Испания, «Форд») – 2:06.34
2. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +0.18
3. Дания Акил (Саудовская Аравия, «Таурус») +1.40
16. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +6.36
24. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +9.20
52. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +18.25
57. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +18.56
61. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +21.29
Положение после 10 этапа
1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 47:29.57
2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +2.27
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +26.46
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +30.21
98. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +48:05.58
Мотоциклы
1. Майкл Докерти (ЮАР, «КТМ») – 2:00.03
2. Руй Гонсалес (Португалия, «Шерко») +1.20
3. Тобиас Эбстер (Австрия, «КТМ») +2.21
11. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +8.22
17. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +10.08
19. Адриен ван Беверен («Франция, «Хонда») +10.25
Положение после этапа 10
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 49:53.59
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +16.31
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +22.24
Мотовездеходы SSV
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 2:10.45
3. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») +0.25
3. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») +1.25
4. Брок Хегер (США, «Поларис») +1.26
5. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1.26
Положение после этапа 10
1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 53:25.31
2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:49.53
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:06.47
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 2:22.41
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +0.48
3. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») +2.23
Положение после этапа 10
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 52:39.23
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:22.07
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:26.15
Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл этап и обошел Лэтигана в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
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