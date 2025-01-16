Тото Вольфф: «Плана подписать Ферстаппена у «Мерседеса» никогда не было. Но мы поддерживали связь»

Вольфф рассказал об отсутствии плана переманить Ферстаппена.

Исполнительный директор «Мерседеса » признал, что немецкая команда рассматривала возможность приглашения Макса. Однако конкретного плана с разработкой и составлением контрактного предложения никогда не было, поскольку сам Ферстаппен в какой-то момент заявил о желании остаться в «Ред Булл ».

В «Мерседесе» искали замену Льюису Хэмилтону, который принял решение перейти в «Феррари» и сообщил об этом еще до начала прошлого сезона.

«Мерседес» проявлял сильный интерес к кандидатуре Ферстаппена, чье будущее в «Ред Булл» в начале сезона казалось неопределенным на фоне конфликта Кристиана Хорнера с Йосом Ферстаппеном и расследованием в отношении руководителя «Ред Булл», которого подозревали в неподобающем поведении.

В итоге конфликт был улажен, а Хорнер лишь укрепил свое влияние в «Ред Булл». В «Мерседесе» же в итоге остановили свой выбор на гонщике своей молодежной программы Андреа Кими Антонелли .

«Плана подписать Ферстаппена у «Мерседеса» никогда не было. Да, мы постоянно общались, поддерживали связь с лагерем Макса .

И в какой-то момент он сказал, что на данный момент хочет остаться в своей нынешней команде, поскольку считает, что так будет правильно для него.

Я же сказал, что мы тогда пойдем за Кими Антонелли, поскольку считаем, что уже этот выбор будет для «Мерседеса» правильным. И теперь посмотрим, к чему этот выбор нас приведет», – рассказал Вольфф .

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