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Шарль Леклер: «Уверен, возвращение Сайнса в борьбу за победы и самые высокие места – это вопрос времени»

Леклер ждет возвращения Сайнса в борьбу за победы.

Пилот «Феррари» уверен, что его теперь уже бывший напарник, перешедший в «Уильямс», в скором времени снова будет бороться за самые высокие места.

«Уверен, возвращение Сайнса в борьбу за победы и самые высокие места – это вопрос времени. Он очень многое даст «Уильямсу», ведь он очень здорово чувствует малейшие изменения в поведении болида и поможет команде в работе.

Я буду скучать по нашим с ним сражениям. Да, у нас были сложные моменты на трассе, но лишь потому, что мы были очень близки по скорости и поэтому боролись друг с другом, Карлос часто давил на меня, подгонял вперед.

И без Карлоса я бы не стал тем пилотом, которым являюсь сегодня – если бы последние четыре года не выступал с ним за одну команду. Так что да, это было здорово, у меня останутся только хорошие воспоминания об этих четырех годах. И я желаю ему всего наилучшего.

При этом, как я уже сказал, я не сомневаюсь, что Карлос еще вернется в борьбу за самые высокие место – либо с «Уильямсом», либо с другой командой», – рассказал Леклер.

«Ф-1» в 2024-м – бесконечный триллер! Трансферы суперзвезд, скандалы, внезапные прорывы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФормула-1
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
logoШарль Леклер
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