Шарль Леклер: «Уверен, возвращение Сайнса в борьбу за победы и самые высокие места – это вопрос времени»
Пилот «Феррари» уверен, что его теперь уже бывший напарник, перешедший в «Уильямс», в скором времени снова будет бороться за самые высокие места.
«Уверен, возвращение Сайнса в борьбу за победы и самые высокие места – это вопрос времени. Он очень многое даст «Уильямсу», ведь он очень здорово чувствует малейшие изменения в поведении болида и поможет команде в работе.
Я буду скучать по нашим с ним сражениям. Да, у нас были сложные моменты на трассе, но лишь потому, что мы были очень близки по скорости и поэтому боролись друг с другом, Карлос часто давил на меня, подгонял вперед.
И без Карлоса я бы не стал тем пилотом, которым являюсь сегодня – если бы последние четыре года не выступал с ним за одну команду. Так что да, это было здорово, у меня останутся только хорошие воспоминания об этих четырех годах. И я желаю ему всего наилучшего.
При этом, как я уже сказал, я не сомневаюсь, что Карлос еще вернется в борьбу за самые высокие место – либо с «Уильямсом», либо с другой командой», – рассказал Леклер.
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