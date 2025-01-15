Аллуни Брави покинет пост управляющего директора «Заубера» в конце января
Аллуни Брави покинет пост директора «Заубера».
Итальянец какое-то время являлся временным руководителем проекта «Заубера» (с 2026 года команда будет выступать под маркой «Ауди») в «Формуле-1», однако его уход был предрешен в свете последних кадровых перестановок.
За развитие проекта «Ауди» в «Формуле-1» теперь отвечает Маттиа Бинотто, а должность руководителя команды в скором времени должен занять бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Адама Купера
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