Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля

Автодром «Игора Драйв» вновь примет баху «Россия – Северный Лес».

С 7 по 9 февраля автодром примет единственный в мире ралли-рейд по снегу и льду, который в этом году объединит автомобильный и мотоциклетный спорт на одной площадке.

В 2020 году баха «Россия – Северный Лес» вернулась в Ленинградскую область из Карелии, где проходила несколько лет. По традиции штаб и парк сервиса гонки располагаются на автодроме «Игора Драйв», где осуществляются административные проверки, техническая инспекция.

Гонка пройдет в двух статусах – первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам и Всероссийского соревнования по моторалли (старая дисциплина с новым названием, ранее известная как кросс-кантри).

Формат мероприятия остается неизменным на протяжении многих лет. В четверг участники прибудут на автодром «Игора Драйв», а недалеко от него будут организованы официальные тесты. В пятницу пройдут административные и технические проверки, а также состоится пролог. Для него задействуют как автодром «Игора Драйв», так и близлежащие территории. В субботу и воскресенье экипажи на автомобилях и мотоциклисты отправятся на спецучастки.

В 2025 году организаторы переработали трассу – большая часть гонки пройдет по скоростным участкам, которые ранее никогда не использовались в рамках бахи «Россия – Северный Лес». Экипажам на автомобилях предстоит пройти около 400 километров по спецучасткам, которые проложены в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области. Протяженность гонки для спортсменов на мотоциклах меньше – их ждет около 120 километров, но спецучастки также будут распределены по всем трем соревновательным дням.

В воскресенье вечером, после подведения итогов гонки, состоится награждение победителей и призеров ралли-рейда «Россия – Северный Лес».

Большой спортивный праздник на автодроме «Игора Драйв» станет центральным событием всего зимнего сезона для Ленинградской области и Санкт-Петербурга.