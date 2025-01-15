  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
Фото
0

Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля

Автодром «Игора Драйв» вновь примет баху «Россия – Северный Лес».

С 7 по 9 февраля автодром примет единственный в мире ралли-рейд по снегу и льду, который в этом году объединит автомобильный и мотоциклетный спорт на одной площадке.

В 2020 году баха «Россия – Северный Лес» вернулась в Ленинградскую область из Карелии, где проходила несколько лет. По традиции штаб и парк сервиса гонки располагаются на автодроме «Игора Драйв», где осуществляются административные проверки, техническая инспекция.

Гонка пройдет в двух статусах – первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам и Всероссийского соревнования по моторалли (старая дисциплина с новым названием, ранее известная как кросс-кантри).

Формат мероприятия остается неизменным на протяжении многих лет. В четверг участники прибудут на автодром «Игора Драйв», а недалеко от него будут организованы официальные тесты. В пятницу пройдут административные и технические проверки, а также состоится пролог. Для него задействуют как автодром «Игора Драйв», так и близлежащие территории. В субботу и воскресенье экипажи на автомобилях и мотоциклисты отправятся на спецучастки.

В 2025 году организаторы переработали трассу – большая часть гонки пройдет по скоростным участкам, которые ранее никогда не использовались в рамках бахи «Россия – Северный Лес». Экипажам на автомобилях предстоит пройти около 400 километров по спецучасткам, которые проложены в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области. Протяженность гонки для спортсменов на мотоциклах меньше – их ждет около 120 километров, но спецучастки также будут распределены по всем трем соревновательным дням.

В воскресенье вечером, после подведения итогов гонки, состоится награждение победителей и призеров ралли-рейда «Россия – Северный Лес».

Большой спортивный праздник на автодроме «Игора Драйв» станет центральным событием всего зимнего сезона для Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Опубликовано: Sports
ралли-рейды
Игора Драйв
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Серхио Перес об уходе из «Формулы-1»: «Нынешнее чувство свободы – это нечто невероятное»
148 минут назад
Зак Браун: «Формуле-1» нужны профессиональные стюарды»
сегодня, 08:35
Ньюи приступит к работе в «Астон Мартин» 3 марта
5сегодня, 08:18
Колтон Херта о шансах попасть в «Кадиллак»: «Даже не знаю, какой результат мне нужен в «Индикаре», чтобы получить суперлицензию для «Ф-1»
18вчера, 16:49
Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл этап и обошел Лэтигана в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
вчера, 15:12
Расписание этапов «Дакара-2025»
6вчера, 15:00Фото
«Мерседес» проведет двухдневные тесты для Антонелли в Хересе
вчера, 14:44
Шарль Леклер: «Вассер эмоционально устойчив в любой ситуации, для руководителя «Феррари» это важное качество»
1вчера, 14:04
Жак Вильнев о переходе Хэмилтона: «Это лучший ход, который только могли сделать в «Феррари»
46вчера, 12:26
Первым рабочим днем Хэмилтона в «Феррари» будет 20 января (Autoracer)
3вчера, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем