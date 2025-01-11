Технический директор «Ред Булл» о сезоне-2024: «Некоторые характеристики машины оказались не такими, как мы ожидали»

В «Ред Булл» объяснили проблемы с болидом 2024 года.

Технический директор «Ред Булл » Пьер Ваше рассказал, что неудачное выступление команды в прошедшем сезоне было обусловлено наличием проблем с корреляцией данных.

Ваше также отметил, что изначально команда не рассчитывала на то, что получит большое преимущество в первых гонках сезона и что в «Ред Булл» готовились к упорному сражению с конкурентами с самого начала чемпионата:

«На самом деле, в целом сезон получился настолько сложным, насколько мы и ожидали. Я бы сказал, что в начале сезона мы были больше удивлены тем, какой у нас был отрыв от конкурентов. Потому что изначально мы ожидали, что весь сезон-2024 получится таким, как в концовке – с серьезной битвой с конкурентами.

Мы также сами не ожидали, что в середине сезона провалимся в столь глубокую дыру. Но изначально мы ожидали плотную конкуренцию и борьбу с соперниками.

Вообще у этой истории есть несколько аспектов. Первый – это вопрос корреляции, и того, что с точки зрения аэродинамики некоторые характеристики машины оказались не такими, как мы ожидали.

Еще один аспект заключался в том, что мы не ожидали от некоторых элементов конструкции столь сильного влияния на поведение машины на трассе. Это не было преднамеренным. Скорее мы уделили этим элементам недостаточно внимания. И эти элементы по-прежнему присутствовали в конструкции болида в конце прошедшего сезона, и в 2025 году нам предстоит их исправить.

Если говорить об общей карте распределения прижимной силы в болиде, то у нас происходили потери прижимной силы на некоторых участках. И таким образом на трассе машина работала не так, как нами предполагалось, основываясь на данных из аэродинамической трубы. Так что да, это вопрос улучшения корреляции, а если говорить о поведении машины на трассе, то основной проблемой был баланс».

По словам Ваше, команда с самого начала сезона видела определенные проблемы с балансом машины – особенно при агрессивной атаке поребриков. Однако не стала заниматься их устранением сразу из-за огромного преимущества в скорости над конкурентами в первых гонках:

«Думаю, мы сразу заметили данную проблему, но наша машина была настолько быстра, что нам не хотелось сильно ее модифицировать (рискуя потерять оптимальный баланс). Но когда мы вернулись в Европу и «Макларен » бросил нам вызов, стало ясно, что именно эта область является главной проблемой «Ред Булл», если мы хотим сделать нашу машину быстрее.

При этом в Катаре мы использовали машину с теми характеристиками и смогли уверенно выиграть – и именно наша машина была быстрейшей на трассе в Катаре. Так что скорость машины всегда стоит оценивать в сравнении с конкурентами».

Над чем должны поработать команды «Ф-1» для рывка в 2025-м? Кстати, два болида уже готовы