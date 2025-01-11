Де Врис может перейти в «Макларен» на должность резервного пилота (GPBlog)

Де Врис может стать резервистом «Макларена».

В прошлом Ник де Врис получил шанс показать себя в «Формуле-1», выступая за «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз »), однако в середине сезона-2023 с ним было решено прекратить сотрудничество, а его место в команде занял ныне уже покинувший «Формулу-1» Даниэль Риккардо.

Недавно стало известно, что де Врис провел за «Макларен» частные тесты. В прошлом году резервными и тест-пилотами «Макларена» были Габриэл Бортолето , Патрисио О’Уорд и Ре Хиракава. На данный момент в распоряжении «Макларена » остался только О’Уорд. Который при этом на постоянной основе выступает в «Индикаре» и далеко не всегда может уделять время работе с командой «Формулы-1».

В связи с этим в «Макларене» заняты поисками гонщика, который мог бы стать резервным пилотом команды и уделять много времени работе на симуляторе. Считается, что именно кандидатура де Вриса является для «Макларена» приоритетной. При этом в команде отказались комментировать информацию о возможном переходе.

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