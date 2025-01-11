0

Де Врис может перейти в «Макларен» на должность резервного пилота (GPBlog)

Де Врис может стать резервистом «Макларена».

В прошлом Ник де Врис получил шанс показать себя в «Формуле-1», выступая за «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз»), однако в середине сезона-2023 с ним было решено прекратить сотрудничество, а его место в команде занял ныне уже покинувший «Формулу-1» Даниэль Риккардо.

Недавно стало известно, что де Врис провел за «Макларен» частные тесты. В прошлом году резервными и тест-пилотами «Макларена» были Габриэл Бортолето, Патрисио О’Уорд и Ре Хиракава. На данный момент в распоряжении «Макларена» остался только О’Уорд. Который при этом на постоянной основе выступает в «Индикаре» и далеко не всегда может уделять время работе с командой «Формулы-1».

В связи с этим в «Макларене» заняты поисками гонщика, который мог бы стать резервным пилотом команды и уделять много времени работе на симуляторе. Считается, что именно кандидатура де Вриса является для «Макларена» приоритетной. При этом в команде отказались комментировать информацию о возможном переходе.

Ферстаппен пошутил о тестах де Вриса за «Макларен»: «Ник пришлет мне полный отчет»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Патрисио О'Уорд
возможные переходы
logoГабриэл Бортолето
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
logoМакларен
logoНик де Врис
Ре Хиракава
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Эндрю Шовлин: «Хэмилтон всегда будет оставаться другом «Мерседеса», нашей команды»
139 минут назад
Серхио Перес: «Пока рано говорить о возвращении в «Ф-1», сейчас я хочу принимать большее участие в жизни своих детей»
3сегодня, 10:10
«Ред Булл» не будет проводить отдельную презентацию болида 2025 года (RN365)
1сегодня, 09:07
Дэвид Култхард: «Будь «Ф-1» конкурсом самых приятных и популярных гонщиков, Перес бы сохранил место в «Ред Булл»
сегодня, 08:57
Джеймс Хинчклифф о Хэмилтоне в «Феррари»: «Льюис не мог всего за год забыть, как управлять гоночным болидом»
5сегодня, 08:13
Монтойя допустил, что Ферстаппен заблокировал переход Сайнса в «Ред Булл»: «Дело не в страхе, а в интеллекте. Зачем осложнять себе жизнь?»
25вчера, 16:42
Расписание этапов «Дакара-2025»
4вчера, 16:00Фото
Питер Уиндзор: «У Норриса минимум 85-процентный шанс на титул в 2025-м, у Пиастри – 84 процента, у Ферстаппена – 80 с чем-то»
30вчера, 15:06
Руководитель «Хааса» о 7-м месте: «Задачей было 8-е, я думал: «Кого мы можем победить после катастрофического сезона-2023?»
1вчера, 14:19
Технический директор «Ред Булл»: «Создавать болид специально под Ферстаппена не входило в наши намерения»
6вчера, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем