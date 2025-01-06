Ферстаппен пошутил о тестах де Вриса за «Макларен»: «Ник пришлет мне полный отчет»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что думает о тестах, которые в конце прошлого года провел Ник де Врис за рулем «Макларена»-2022.
Де Врис выступал за вторую команду «Ред Булл» в 2023 году.
«Это здорово. Он отличный гонщик. Также он очень хорошо подкован технически, ему нравится все анализировать в болиде.
Для него это хорошая новость. Ему нравится «Формула-1», и, честно говоря, он отлично проявляет себя в таких вещах», – заявил нидерландец о своем соотечественнике и приятеле.
Четырехкратный чемпион мира ответил на вопрос, повлияют ли тесты Ника за «Макларен» на дружеское общение:
«Он пришлет мне полный отчет! Нет, конечно, нет. Мы всегда действуем очень профессионально. Это его работа. Я не собираюсь красть информацию. Я в любом случае не хочу ставить его в такое положение».
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