«Ред Булл» не будет проводить отдельную презентацию болида 2025 года (RN365)
«Ред Булл» не покажет новый болид отдельно от остальных команд.
Ранее стало известно, что в 2025 году в «Ф-1» впервые пройдет шоу с показом ливрей болидов, в котором будут участвовать все команды. Мероприятие состоится 18 февраля в Лондоне.
При этом уже после этого стало известно, что как минимум две команды – «Уильямс» и «Феррари», – собираются проводить собственные презентации машин, как делали раньше.
В «Ред Булл» же приняли решение отказаться от организации отдельной презентации. Таким образом, впервые болид «Ред Булл» 2025 года официально будет показан только на предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне 26-28 февраля.
Однако отмечается, что до тестов в «Ред Булл» планируют провести минимум один съемочный день – обкаткой RB21 займутся Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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