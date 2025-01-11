«Ред Булл» не будет проводить отдельную презентацию болида 2025 года (RN365)

«Ред Булл» не покажет новый болид отдельно от остальных команд.

Ранее стало известно, что в 2025 году в «Ф-1» впервые пройдет шоу с показом ливрей болидов, в котором будут участвовать все команды. Мероприятие состоится 18 февраля в Лондоне.

При этом уже после этого стало известно, что как минимум две команды – «Уильямс» и «Феррари», – собираются проводить собственные презентации машин, как делали раньше.

В «Ред Булл» же приняли решение отказаться от организации отдельной презентации. Таким образом, впервые болид «Ред Булл» 2025 года официально будет показан только на предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне 26-28 февраля.

Однако отмечается, что до тестов в «Ред Булл » планируют провести минимум один съемочный день – обкаткой RB21 займутся Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон .

График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»