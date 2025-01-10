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Монтойя допустил, что Ферстаппен заблокировал переход Сайнса в «Ред Булл»: «Дело не в страхе, а в интеллекте. Зачем осложнять себе жизнь?»

Монтойя похвалил Ферстаппена за умный выбор напарника.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о несостоявшемся возвращении Карлоса Сайнса в систему «Ред Булл».

– Эдди Джордан сообщил, что Макс Ферстаппен заблокировал переход Карлоса Сайнса в «Ред Булл», поскольку знал, что Серхио Перес никогда не станет для него угрозой. Думаете, это правда?

– Уверен, что такое возможно, хотя и не могу подтвердить лично. Когда они выступали за «Торо Россо» как напарники, отношения были довольно напряженными.

Не думаю, что Макс захотел бы снова иметь дело с подобным. Тогда Сайнс сильно осложнил жизнь Максу Ферстаппену. Если есть возможность контролировать, кто занимает другой болид – а она есть у Макса – ты не станешь создавать себе проблемы, правда?

– Показывает ли это слабость Макса – вроде как он боится Сайнса?

– Дело не в страхе, а в интеллекте. Зачем излишне осложнять себе жизнь и создавать более тяжелую обстановку в команде?

Эдди Джордан: «Ферстаппен давил на Хорнера, чтобы Сайнс не был в «Ред Булл». На Максе часть вины»

Кристиан Хорнер: «Вариант с Сайнсом в «Ред Булл» остается открытым в будущем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: casasdeapuestas
logoКарлос Сайнс
logoАльфа Таури
logoСерхио Перес
logoЭдди Джордан
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoХуан-Пабло Монтойя
возможные переходы
logoРед Булл
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