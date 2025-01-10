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  • Руководитель «Хааса» о 7-м месте: «Задачей было 8-е, я думал: «Кого мы можем победить после катастрофического сезона-2023?»
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Руководитель «Хааса» о 7-м месте: «Задачей было 8-е, я думал: «Кого мы можем победить после катастрофического сезона-2023?»

Комацу не ожидал, что «Хаас» будет сражаться за шестое место в «Ф-1».

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщил, что воспринял седьмое место команды в Кубке конструкторов-2024 со смешанными чувствами.

Американцы боролись за шестую строчку, но уступили «Альпин».

«Думаю, очень и очень здорово, что мы разочарованы, не получив шестое место. В начале сезона официальной задачей было восьмое место. Очевидно, для финиша восьмыми нужно опередить две команды. И я действительно думал [на старте сезона]: «Кого мы можем опередить? Какие две команды мы можем победить после катастрофического прошлого сезона?»

Если бы кто-то сказал, что мы станем седьмыми, все бы подписались на это в начале года. Но, конечно, с тех пор планка поднялась.

Волшебства здесь нет. Извиняюсь за скучную историю, но тут нет ничего захватывающего. Надо просто делать базовые вещи очень, очень, очень хорошо и работать как команда. Это и случилось», – заявил менеджер.

Комацу рассказал о личных итогах года:

«Честно говоря, нет ничего лучше, чем видеть этих людей счастливыми.

Я просто разочарован, ведь машина была такой быстрой… Мне кажется, я подвел ребят, работавших над аэродинамикой, конструкторов, тех, кто трудился на производстве. Просто есть ощущение, что болид заслуживал шестого места, а я не смог это сделать.

В то же время посмотрите на этих людей – они счастливы. Конечно, есть и разочарование, но они думают: «Мы провели потрясающий сезон», и это правда. Так что да, смешанные чувства, но в целом, думаю, мы должны гордиться собой».

Аяо поведал и о реакции владельца коллектива Джина Хааса:

«Что ж, Джин… Сразу после гонки [в Абу-Даби] он прислал мне сообщение. Я не валяю дурака – он сразу же сказал: «Поздравляю с очень успешным сезоном для команды». Так и сказал.

Я позвонил и поблагодарил его. Он тот человек, который первый должен быть разочарован тем, что мы не стали шестыми, но, когда я ему позвонил, не было никакого «разочарования», ничего такого – просто «поздравляю». «Правда, отличная работа», «гораздо лучше, чем в прошлом году», «мы седьмые, я очень рад». Это приятно».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Аяо Комацу
logoФормула-1
Джин Хаас
logoХаас
logoГран-при Абу-Даби
logoАльпин
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