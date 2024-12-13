1

Колапинто может заменить Дуэна в «Альпин» по ходу сезона-2025 (BolaVit)

Колапинто может получить место в «Альпин».

По информации сразу нескольких аргентинских изданий, Флавио Бриаторе, который на данный момент является фактическим директором команды «Альпин» в «Формуле-1» (официальный статус – исполнительный консультант), заинтересован в приглашении Колапинто.

За «Альпин» в следующем сезоне должны выступать Пьер Гасли и Джек Дуэн, однако в состав пилотов еще могут внести изменения.

Отмечается, что в контракте Джека Дуэна с «Альпин» есть пункт, позволяющий команде расторгнуть соглашение в одностороннем порядке после того, как Дуэн проведет на команду пять Гран-при. Австралиец на данный момент уже провел один Гран-при – когда в Абу-Даби досрочно заменил Эстебана Окона.

Когда Бриаторе в последнем интервью спросили о будущем Дуэна, и гарантировано ли ему место в «Альпин» в следующем сезоне, Флавио намекнул на возможные перемены:

«Моя работа – вернуть «Альпин» на вершину, в «Формуле-1» нет места чувствам и сантиментам».

При этом «Альпин», в случае принятия окончательного решения в пользу приглашения Колапинто, еще предстоит решить вопрос с компенсацией «Уильямсу» за досрочное расторжение контракта с аргентинцем.

В «Ф-1» внезапный дебютант: сын легенды MotoGP. Ради его тестов выгнали бывшего лидера

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Bolavip
logoФормула-1
logoАльпин
logoУильямс
logoФлавио Бриаторе
logoФранко Колапинто
возможные переходы
logoДжек Дуэн
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Даниэль Риккардо – фаворит на место в команде «Кадиллак» (Bild)
1243 минуты назад
Шарль Леклер: «Надеялись, что завершим наше с Сайнсом четырехлетнее сотрудничество титулом в Кубке конструкторов»
58 минут назад
Серхио Перес о трудностях в сезоне-2024: «В какой-то момент мы выбрали неправильное направление»
6сегодня, 09:18
Алекс Албон: «Мне будет очень интересно послушать мнение Сайнса о болиде «Уильямса»
7сегодня, 08:14
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно смотреть на пример «Макларена»
6сегодня, 07:57
Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен уйдет из «Ред Булл» через пару лет, я думаю»
11сегодня, 07:39
Зак Браун: «Надеюсь, вызовом для «Макларена» станет сражение Норриса и Пиастри за титул в последней гонке 2025 года»
20вчера, 18:53
Лаура Мюллер станет первой женщиной-гоночным инженером в истории «Ф-1» (Marca)
6вчера, 18:03
Кевин Магнуссен: «После «Макларена» я потратил все до копейки, банк заблокировал карточки. Будущая жена заплатила за билет лоукостером на тесты ДТМ»
8вчера, 17:27
MotoGP вернется в Бразилию в 2026 году
вчера, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
Рекомендуем