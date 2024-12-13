Колапинто может заменить Дуэна в «Альпин» по ходу сезона-2025 (BolaVit)

Колапинто может получить место в «Альпин».

По информации сразу нескольких аргентинских изданий, Флавио Бриаторе , который на данный момент является фактическим директором команды «Альпин» в «Формуле-1» (официальный статус – исполнительный консультант), заинтересован в приглашении Колапинто.

За «Альпин» в следующем сезоне должны выступать Пьер Гасли и Джек Дуэн, однако в состав пилотов еще могут внести изменения.

Отмечается, что в контракте Джека Дуэна с «Альпин » есть пункт, позволяющий команде расторгнуть соглашение в одностороннем порядке после того, как Дуэн проведет на команду пять Гран-при. Австралиец на данный момент уже провел один Гран-при – когда в Абу-Даби досрочно заменил Эстебана Окона.

Когда Бриаторе в последнем интервью спросили о будущем Дуэна, и гарантировано ли ему место в «Альпин» в следующем сезоне, Флавио намекнул на возможные перемены:

«Моя работа – вернуть «Альпин» на вершину, в «Формуле-1» нет места чувствам и сантиментам».

При этом «Альпин», в случае принятия окончательного решения в пользу приглашения Колапинто , еще предстоит решить вопрос с компенсацией «Уильямсу » за досрочное расторжение контракта с аргентинцем.

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