Флавио Бриаторе: «Если у «Альпин» появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем»

Бриаторе не исключает приглашение Колапинто в «Альпин».

Исполнительный консультант французской команды допустил переход Франко Колапинто в «Альпин» в будущем.

Ранее в нескольких изданиях сообщалось, что Колапинто может заменить Джека Дуэна в «Альпин» уже по ходу сезона-2025. При этом Колапинто по-прежнему связан контрактом с «Уильямсом ».

«Я заинтересован в любой гонщике, у которого есть скорость. И Франко Колапинто удивил всех. Но у нас есть контракты с Пьером Гасли , Джеком Дуэном и Паулем Ароном на следующий сезон. Если у нас появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем.

При этом в оценке гонщиков нужно быть осторожными. В «Формуле-1» порой достаточно одной хорошей гонки, чтобы тебя начали возвышать. И цены на гонщиков сразу начинают расти – и вот мы уже внезапно говорим о суммах в $20-30 млн.

В то же время выбор гонщиков сейчас намного шире, чем был раньше. Сейчас в «Формуле-2» и «Формуле-3» постоянно выступают 6-7 многообещающих пилотов. Мы хотим сосредоточиться на хороших гонщиках и собственной молодежной программы, и больше не бегать по округе с лейкой. Вероятно, для «Альпин » выбор сведется к трем гонщикам – Пауль Арон, Габриэль Мини и Виктор Мартен», – рассказал Бриаторе.

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