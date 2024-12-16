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Флавио Бриаторе: «Если у «Альпин» появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем»

Бриаторе не исключает приглашение Колапинто в «Альпин».

Исполнительный консультант французской команды допустил переход Франко Колапинто в «Альпин» в будущем.

Ранее в нескольких изданиях сообщалось, что Колапинто может заменить Джека Дуэна в «Альпин» уже по ходу сезона-2025. При этом Колапинто по-прежнему связан контрактом с «Уильямсом».

«Я заинтересован в любой гонщике, у которого есть скорость. И Франко Колапинто удивил всех. Но у нас есть контракты с Пьером Гасли, Джеком Дуэном и Паулем Ароном на следующий сезон. Если у нас появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем.

При этом в оценке гонщиков нужно быть осторожными. В «Формуле-1» порой достаточно одной хорошей гонки, чтобы тебя начали возвышать. И цены на гонщиков сразу начинают расти – и вот мы уже внезапно говорим о суммах в $20-30 млн.

В то же время выбор гонщиков сейчас намного шире, чем был раньше. Сейчас в «Формуле-2» и «Формуле-3» постоянно выступают 6-7 многообещающих пилотов. Мы хотим сосредоточиться на хороших гонщиках и собственной молодежной программы, и больше не бегать по округе с лейкой. Вероятно, для «Альпин» выбор сведется к трем гонщикам – Пауль Арон, Габриэль Мини и Виктор Мартен», – рассказал Бриаторе.

Аутсайдер доезжал сезон «Ф-1» на изоленте и клее: 17 аварий сожрали запчасти на $11 млн

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Габриэле Мини
logoФранко Колапинто
logoПьер Гасли
logoУильямс
Пауль Арон
Виктор Мартен
logoДжек Дуэн
logoАльпин
logoФлавио Бриаторе
logoФормула-1
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