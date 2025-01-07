«Мерседес» и adidas подписали многолетний контракт

«Мерседес » объявил о партнерстве с компанией adidas.

Стороны подписали многолетнее соглашение. Бренд создаст полную линейку одежды, обуви и аксессуаров для всей команды и ее болельщиков.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил о «прорывном сотрудничестве, которое переопределит значение командной и фанатской одежды в нашем спорте».

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