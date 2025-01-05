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  • Выступление Лауды в Италии-1976 – величайшее в истории «Ф-1» по версии RN365, Хэмилтон попал в топ-8, Ферстаппен и Шумахер – нет
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Выступление Лауды в Италии-1976 – величайшее в истории «Ф-1» по версии RN365, Хэмилтон попал в топ-8, Ферстаппен и Шумахер – нет

Гонку Лауды в Италии в 1976-м признали лучшей в истории.

Издание RacingNews365 поделилось рейтингом величайших выступлений в «Формуле-1» за все время.

Журналисты решили выбрать по одной гонке за десятилетие и включить в топ не более одного выступления от одного пилота («поэтому Гран-при Великобритании-2008 в исполнении Льюиса Хэмилтона не попал в список», пояснили в статье).

Первую строчку заняло четвертое место Ники Лауды на Гран-при Италии-1976. Австриец вернулся на трассу спустя всего шесть недель после аварии, едва не стоившей ему жизни.

«Без тени сомнения, величайшее возвращение в истории спорта и величайшее выступление в истории «Ф-1», – убежден портал.

Льюис Хэмилтон забрался на шестую строчку благодаря Гран-при Турции-2020, когда британец под дождем одержал победу и завоевал седьмой титул. Многократные чемпионы мира Макс Ферстаппен и Михаэль Шумахер не попали в список.

Величайшие выступления в истории «Формулы-1» (RacingNews365)

1. Ники Лауда – Гран-при Италии-1976 (четвертое место через шесть недель после ужасной аварии)

2. Жиль Вильнев – Гран-при Испании-1981 (сенсационная победа с седьмого места за «Феррари» с одним из плотнейших финишей в истории – пять машин в 1,24 секунды)

3. Дэймон Хилл – Гран-при Японии-1994 (дождевая победа с отыгрышем семи секунд у Шумахера)

4. Джеки Стюарт – Гран-при Германии-1968 (дождевая победа со сломанным запястьем и с отрывом в четыре минуты)

5. Себастьян Феттель – Гран-при Италии-2008 (дождевая победа за «Торо Россо» в рекордно молодом возрасте на тот момент)

6. Льюис Хэмилтон – Гран-при Турции-2020 (прорыв под дождем и победа, принесшая седьмой титул)

7. Хуан-Мануэль Фанхио – Гран-при Германии-1957 (девять рекордов круга по ходу прорыва на первое место, позволившее завоевать пятый титул)

8. Дженсон Баттон – Гран-при Канады-2011 (прорыв с последнего на первое место под дождем)

Кларк – лучший гонщик «Ф-1» в истории по версии Motor Sport, Хэмилтон – 2-й, Шумахер – 6-й, Ферстаппен – 11-й, Алонсо – 12-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoАльфа Таури
logoФормула-1
logoДженсон Баттон
Джеки Стюарт
Гран-при Турции
logoХуан-Мануэль Фанхио
Гран-при Канады
logoМакс Ферстаппен
logoЖиль Вильнев
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Германии
logoМихаэль Шумахер
logoФеррари
logoДэймон Хилл
Гран-при Испании
logoНики Лауда
logoСебастьян Феттель
Гран-при Японии
Гран-при Великобритании
Гран-при Италии
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