Дакар-2025. Аль-Раджи стал лидером после половины 2-го этапа, Аль-Аттия – 2-й, Леб проигрывает 30 минут, Сайнс-старший – час

Гонщик «Тойоты» Язид Аль-Раджи возглавил ралли-рейд «Дакар-2025» в зачете внедорожников после первой половины двухдневного, так называемого «48-часового» второго этапа.

Нассер Аль-Аттия , пилотирующий автомобиль «Дачиа», на бивуаке E отстает чуть более чем на минуту, третье место – у гонщика «Тойоты» Хэнка Латегана (+2.12), Маттиас Экстрем («Форд») – четвертый (+3.44), Тоби Прайс («Тойота ») – седьмой (+9.05).

Неудачно день сложился для Себастьяна Леба («Дачиа»), который остановился на девять минут из-за проблем с мотором. Француз предварительно занимает 15-ю позицию, но уже проигрывает лидерам более 30 минут.

Карлос Сайнс-старший («Форд») завершил день за пределами топ-20 и с отставанием почти в час от Аль-Раджи после того, как перевернулся, сильно повредил машину и потерял более 20 минут на ремонт.

В классе мотоциклов лидирует Даниэль Сандерс на «КТМ », в классе мотовездеходов SSV – Брок Хегер за рулем «Полариса», в классе грузовиков – экипаж Мартина Мацика («ММ Текнолоджи»).

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