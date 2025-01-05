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Макс Ферстаппен: «С Матешицем дело Хорнера разрешилось бы очень быстро»

Ферстаппен рассказал на примере, как «Ред Булл» не хватает Матешица.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен упомянул сооснователя компании Дитриха Матешица, отвечая на вопрос о скандале вокруг руководителя команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера в начале прошлого сезона.

Австрийский бизнесмен ушел из жизни в 2022 году.

«Конечно, ситуация была не из приятных, однако я утверждаю, что с Диди Матешицем дело разрешилось бы очень быстро», – заявил четырехкратный чемпион мира.

Мегаконфликт в «Ред Булл» в острой фазе: отец Ферстаппена выдавливает бессменного шефа команды

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
logoДитрих Матешиц
logoРед Булл
logoКристиан Хорнер
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
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