Макс Ферстаппен: «С Матешицем дело Хорнера разрешилось бы очень быстро»
Ферстаппен рассказал на примере, как «Ред Булл» не хватает Матешица.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен упомянул сооснователя компании Дитриха Матешица, отвечая на вопрос о скандале вокруг руководителя команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера в начале прошлого сезона.
Австрийский бизнесмен ушел из жизни в 2022 году.
«Конечно, ситуация была не из приятных, однако я утверждаю, что с Диди Матешицем дело разрешилось бы очень быстро», – заявил четырехкратный чемпион мира.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
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