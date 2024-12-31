Ральф Шумахер: «Боюсь, Хэмилтон будет проигрывать Леклеру несколько десятых в квалификациях, Шарль заточил ножи»

Ральф Шумахер предрек Хэмилтону неудачи в «Феррари».

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер предположил, что Льюису Хэмилтону будет так же тяжело в «Феррари» под руководством Фредерика Вассера , как и в «Мерседесе» с Тото Вольффом.

Кроме того, Шумахер ожидает непростую борьбу семикратного чемпиона с Шарлем Леклером .

«[Вассер] не сможет ему помочь, как не смог Тото в этом году. Ни один из них не несет ответственность за конструкцию болида. Льюис должен адаптироваться к характеристикам машины, а не наоборот.

Он был успешен в болидах, которые в основном были построены под другой регламент. Сегодня машины стали тяжелее, более медленными в управлении. Стало меньше механического сцепления. Это означает, что необходимо менять стиль пилотажа, особенно в зонах торможения.

Именно там Льюис терял время по отношению к Расселлу . Это было особенно очевидно в квалификациях – Льюис уже не знал точно, как тормозить. Вот почему у него часто возникали проблемы с попаданием на апекс. Он привык тормозить крайне поздно, но в «Мерседесе» такое уже не было возможно.

Боюсь, он будет проигрывать несколько десятых в квалификациях новому напарнику Шарлю Леклеру. Он должен надеяться, что у Леклера схожий стиль пилотажа, ведь «Феррари» развивает новую машину.

Более того, на мой взгляд, Леклер умнее работает с настройками, чем считают многие. Он всегда был невероятно быстрым, но в этом сезоне также сделал шаг вперед в плане стабильности в гонках. Он особенно здорово себя проявил при работе с шинами. Леклер уже заточил ножи», – заявил экс-гонщик в интервью Sport1.

Ральф также отметил, что у Хэмилтона нет времени на раскачку в Скудерии:

«В Италии часы ходят немного по-другому».

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