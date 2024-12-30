Тото Вольфф: «Хэмилтону всегда рады в «Мерседесе». Может, когда Льюис закончит гоняться, нас будет ждать множество приключений»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заверил, что сохранит хорошие отношения с Льюисом Хэмилтоном, уходящим в «Феррари», а также высказался о потенциальном возвращении звезды.
«Нет никакого завершения отношений «Мерседеса» с Льюисом – это касается как команды, так и меня с [женой] Сьюзи на личном уровне. Все как раз наоборот.
На мой взгляд, Льюис решил попробовать что-то новое на заключительной стадии карьеры, и я это понимаю – или могу понять, но он всегда останется частью этой семьи, ему всегда будут рады в семье.
И, может, однажды, когда он закончит гоняться, нас будет ждать множество приключений», – произнес Вольфф в подкасте Beyond the Grid.
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