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  • Альтернативные награды сайта «Ф-1»: наибольший прогресс в 2024-м – Пиастри, лучшая ссора – Ферстаппен с Расселлом, лучший шутник – Вассер
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Альтернативные награды сайта «Ф-1»: наибольший прогресс в 2024-м – Пиастри, лучшая ссора – Ферстаппен с Расселлом, лучший шутник – Вассер

«Ф-1» выписала необычные награды за сезон-2024.

Сайт «Формулы-1» выделила героев 2024 года в странных номинациях и объявила обладателей «альтернативных наград».

Оскара Пиастри из «Макларена» признали пилотом, добившимся наибольшего прогресса, гонщика «Уильямса» Алекса Албона – самым неудачливым.

Приз за лучшее радио достался «Мерседесу». Исполнительный директор Тото Вольфф сообщил Джорджу Расселлу на Гран-при Австрии: «Ты можешь выиграть, Джордж», на что гонщик ответил: «Просто дай мне пилотировать, #####».

Лучшей особой ливреей признали расцветку «Макларена» на Гран-при Монако, лучшими специальными комбинезонами – синюю форму «Феррари» в Майами.

Лучшая статистика – Ландо Норрис, который помог «Макларену» завоевать Кубок конструкторов, родился спустя 13 дней после того, как британская команда в предыдущий раз сложила с себя чемпионские полномочия.

Виртуальную награду за лучшую ссору забрали Расселл и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, обменявшиеся грубостями после Гран-при Катара. Самым эмоциональным моментом назвали интервью Даниэля Риккардо в Сингапуре – как выяснилось, после финальной гонки в карьере австралийца.

Лучшим шутником стал руководитель «Феррари» Фредерик Вассер, лучшим пополнением в семье – щенок Шарля Леклера Лео.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoАлександр Албон
logoФредерик Вассер
logoМакс Ферстаппен
logoУильямс
Гран-при Австрии
logoОскар Пиастри
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoДаниэль Риккардо
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoГран-при Катара
Гран-при Сингапура
logoМакларен
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Майами
Гран-при Монако
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