Альтернативные награды сайта «Ф-1»: наибольший прогресс в 2024-м – Пиастри, лучшая ссора – Ферстаппен с Расселлом, лучший шутник – Вассер
Сайт «Формулы-1» выделила героев 2024 года в странных номинациях и объявила обладателей «альтернативных наград».
Оскара Пиастри из «Макларена» признали пилотом, добившимся наибольшего прогресса, гонщика «Уильямса» Алекса Албона – самым неудачливым.
Приз за лучшее радио достался «Мерседесу». Исполнительный директор Тото Вольфф сообщил Джорджу Расселлу на Гран-при Австрии: «Ты можешь выиграть, Джордж», на что гонщик ответил: «Просто дай мне пилотировать, #####».
Лучшей особой ливреей признали расцветку «Макларена» на Гран-при Монако, лучшими специальными комбинезонами – синюю форму «Феррари» в Майами.
Лучшая статистика – Ландо Норрис, который помог «Макларену» завоевать Кубок конструкторов, родился спустя 13 дней после того, как британская команда в предыдущий раз сложила с себя чемпионские полномочия.
Виртуальную награду за лучшую ссору забрали Расселл и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, обменявшиеся грубостями после Гран-при Катара. Самым эмоциональным моментом назвали интервью Даниэля Риккардо в Сингапуре – как выяснилось, после финальной гонки в карьере австралийца.
Лучшим шутником стал руководитель «Феррари» Фредерик Вассер, лучшим пополнением в семье – щенок Шарля Леклера Лео.
Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?
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