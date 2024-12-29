Альтернативные награды сайта «Ф-1»: наибольший прогресс в 2024-м – Пиастри, лучшая ссора – Ферстаппен с Расселлом, лучший шутник – Вассер

«Ф-1» выписала необычные награды за сезон-2024.

Сайт «Формулы-1» выделила героев 2024 года в странных номинациях и объявила обладателей «альтернативных наград».

Оскара Пиастри из «Макларена» признали пилотом, добившимся наибольшего прогресса, гонщика «Уильямса » Алекса Албона – самым неудачливым.

Приз за лучшее радио достался «Мерседесу ». Исполнительный директор Тото Вольфф сообщил Джорджу Расселлу на Гран-при Австрии: «Ты можешь выиграть, Джордж», на что гонщик ответил: «Просто дай мне пилотировать, #####».

Лучшей особой ливреей признали расцветку «Макларена» на Гран-при Монако, лучшими специальными комбинезонами – синюю форму «Феррари» в Майами.

Лучшая статистика – Ландо Норрис, который помог «Макларену» завоевать Кубок конструкторов, родился спустя 13 дней после того, как британская команда в предыдущий раз сложила с себя чемпионские полномочия.

Виртуальную награду за лучшую ссору забрали Расселл и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, обменявшиеся грубостями после Гран-при Катара. Самым эмоциональным моментом назвали интервью Даниэля Риккардо в Сингапуре – как выяснилось, после финальной гонки в карьере австралийца.

Лучшим шутником стал руководитель «Феррари» Фредерик Вассер, лучшим пополнением в семье – щенок Шарля Леклера Лео.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?