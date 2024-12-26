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Валттери Боттас: «Работа в «Мерседесе» может открыть возможности. «Кадиллаку» нужен опыт – интересный вариант»

Боттас рассчитывает вернуться на решетку «Ф-1».

Валттери Боттас, покинувший «Заубер» и подписавшийся в «Мерседес» как резервный пилот на сезон-2025, сообщил, у него есть шанс снова стать основным в «Формуле-1».

«Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы совершить два шага вперед. Мне надо оценить перспективы на два-три года вперед – какой путь выбрать, какой способ наилучший для возвращения на решетку «Ф-1».

Но, с другой стороны, да, это роль резервного пилота. Часто придется просто наблюдать, но в то же время это отличный бренд, большой автопроизводитель. Я провел там пять лет, и это действительно может открыть некоторые возможности.

Думаю, может быть тяжело и болезненно, ведь я просто хочу гоняться, однако, на мой взгляд, я могу внести большой вклад в команду благодаря опыту. Кроме того, присоединяется новичок [Андреа Кими Антонелли], и он нуждается в помощи. Мне нужно чем-то его занимать, делиться знаниями», – сказал Боттас.

Финский спортсмен ответил на вопрос о потенциальном переходе в новую команду «Ф-1» в 2026 году – «Кадиллак»:

«Что ж, появятся еще два места. Команде нужны гонщики, нужен опыт. Так что, конечно, это очень и очень интересный вариант».

Валттери не беспокоит, то руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон является одним из менеджеров экс-напарника Боттаса Чжоу Гуаньюя, который тоже претендует на кокпит:

«У нас хорошие отношения с Грэмом. Не считаю, что это осложнит ситуацию для меня – скорее, наоборот, он видит, на что я способен, что могу привнести в коллектив. Я смотрю на это как на возможность».

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?

Кто владеет командами «Ф-1»? Теперь их 11 – вошли автогигант США и госфонд Катара, оценки перевалили за $1 млрд

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЧжоу Гуаньюй
logoМерседес
logoВалттери Боттас
Кадиллак
Грэм Лоудон
logoФормула-1
logoЗаубер
возможные переходы
logoАндреа Кими Антонелли
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