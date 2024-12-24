Руководитель «РБ» о неудачах Риккардо: «Команда сыграла большую роль»

Вторая команда «Ред Булл» взяла на себя ответственность за провал Риккардо.

Руководитель «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз ») Лоран Мекьес сообщил, что Даниэлю Риккардо не удалось добиться успеха в том числе по вине коллектива.

Австралиец покинул Фаэнцу по ходу 2024 года, его заменил Лиам Лоусон .

«Вопрос, который задавали чаще всего, был таким: «Способен ли Даниэль все еще показывать ту самую скорость, которую мы видели раньше?» Думаю, несколько раз он это сделал – в Майами, в Канаде и на некоторых других этапах. Так что он продемонстрировал скорость, которая в прошлом приносила ему победы.

Однако главная сложность для команды, как и для пилотов, заключается в том, чтобы быть быстрыми не один раз, а в каждой гонке. Удавалось ли нам предоставлять Даниэлю нужные условия достаточно часто? Нет, такова реальность. Я признаю, мы как команда признаем – мы сыграли большую роль. И это привело к тому, что случилось в итоге», – заявил менеджер.

По словам Мекьеса, Риккардо внес свой вклад в развитие машины, что косвенно помогло Лоусону и Юки Цуноде :

«Мы исследовали значительную часть болида вместе с Даниэлем. Это непрекращающийся процесс. Ты делаешь это каждый раз, когда внедряется обновление, каждый раз, когда появляется новая характеристика.

Но, безусловно, Даниэль подгонял нас в исследованиях, и это предоставило инженерам очень хорошее понимание того, что машина делает, а чего не может.

Обратная связь Даниэля, его способность направлять разработку, подход победителя Гран-при стали огромным плюсом для команды и для Юки, дали нам ориентиры. Также, думаю, у Юки сложились хорошие отношения с Даниэлем, и он смог многое впитать, что помогло продолжить развитие».

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