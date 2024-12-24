Марк Пристли: «Риккардо хватало таланта, чтобы стать чемпионом «Ф-1»

Пристли рассказал о чемпионском потенциале Риккардо.

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли убежден, что экс-пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо мог завоевать титул.

«Даниэль Риккардо точно мог бы стать чемпионом мира. Безусловно, ему хватало таланта.

Риккардо был одним из немногих напарников Макса Ферстаппена , кто с ним соперничал. Очень жаль, что карьера Риккардо сложилась таким образом. Рассуждая задним умом, уход из «Ред Булл » в «Рено » был неверным решением.

Все надеялись, что он станет чемпионом мира. Он обладал целеустремленностью, скоростью, а также прекрасным характером, который хочешь видеть у чемпиона мира», – отметил британец.

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