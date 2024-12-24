Марк Пристли: «Риккардо хватало таланта, чтобы стать чемпионом «Ф-1»
Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли убежден, что экс-пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо мог завоевать титул.
«Даниэль Риккардо точно мог бы стать чемпионом мира. Безусловно, ему хватало таланта.
Риккардо был одним из немногих напарников Макса Ферстаппена, кто с ним соперничал. Очень жаль, что карьера Риккардо сложилась таким образом. Рассуждая задним умом, уход из «Ред Булл» в «Рено» был неверным решением.
Все надеялись, что он станет чемпионом мира. Он обладал целеустремленностью, скоростью, а также прекрасным характером, который хочешь видеть у чемпиона мира», – отметил британец.
Риккардо не интересен вариант с переходом в «Кадиллак»: «Нет, я закончил»
Кристиан Хорнер: «Риккардо или Перес в «Кадиллаке» меня не удивят»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий