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Марк Пристли: «Риккардо хватало таланта, чтобы стать чемпионом «Ф-1»

Пристли рассказал о чемпионском потенциале Риккардо.

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли убежден, что экс-пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо мог завоевать титул.

«Даниэль Риккардо точно мог бы стать чемпионом мира. Безусловно, ему хватало таланта.

Риккардо был одним из немногих напарников Макса Ферстаппена, кто с ним соперничал. Очень жаль, что карьера Риккардо сложилась таким образом. Рассуждая задним умом, уход из «Ред Булл» в «Рено» был неверным решением.

Все надеялись, что он станет чемпионом мира. Он обладал целеустремленностью, скоростью, а также прекрасным характером, который хочешь видеть у чемпиона мира», – отметил британец.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Марк Пристли
logoРед Булл
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoРено
logoМакс Ферстаппен
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