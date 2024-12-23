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Лиам Лоусон об оскорблениях в соцсетях после перехода в «Ред Булл»: «Я не ожидал такого, не был готов»

Лоусона оскорбляли в интернете после повышения в «Ред Булл».

Лиам Лоусон сообщил о множестве оскорбительных комментариев после новости о переходе из «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») в «Ред Булл».

Многие из сообщений предположительно написаны мексиканскими фанатами – Лиам занял место их соотечественника Серхио Переса.

«Изначально я увидел много такого – я этого не ожидал, не был готов.

Откровенно говоря, я больше не сижу в соцсетях. Я выкладываю посты для своей фанбазы, но не листаю, не просматриваю сообщения. Ты готовишься к «Ф-1» как гонщик и не ожидаешь такого – ты к этому не готовишься, потому что сосредоточен на пилотаже», – объяснил новозеландец.

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«Ред Булл» еще не возился с неудачниками «Ф-1», как с Пересом – увольнял два года. Почему?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Times
logoЛиам Лоусон
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
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