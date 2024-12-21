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Йос Ферстаппен: «Максу и Норрису становится труднее дружить»

Ферстаппен-старший порассуждал о борьбе и дружбе сына с Норрисом.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен ответил на вопросы о дружбе между гонщиками – в частности, между своим сыном Максом Ферстаппеном и лидером «Макларена» Ландо Норрисом.

– Как вы смотрите на дружбу в паддоке? В этом сезоне было много разговоров о дружбе между Максом и Ландо Норрисом в свете их противостояния. После столкновения в Австрии они все равно говорили, что дружба осталось нетронутой. Но возможно ли это по мере того, как растет накал борьбы?

– Становится труднее, как мне кажется. Конечно, на кону долгое время стоял титул. Макс знает это и относится довольно просто. Он хорошо понимает, где проходит черта между отношениями на трассе и за ее пределами. Он очень взрослый в этом плане.

– А вообще дружба в паддоке существует?

– Если оглянуться на мое время в «Формуле-1», у меня не было друзей. По крайней мере таких, с кем я бы оставался на связи. Вообще не было. Я сам выбирал себе друзей.

Кстати, у меня возникает ощущение, что сегодня большая часть парней на решетке хорошо ладит вне трассы. Многие знают друг друга долгое время, с картинга. Есть где-то десять ребят, с которыми он всегда гонялся в картинге. Так что между ними чуть более близкие отношения, но при этом каждый живет своей жизнью, делает свое дело.

В то же время Макс – общительный парень вне трассы, он ведет себя со всеми хорошо, нормально. В мое время такие отношения между пилотами в любом случае были другими.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Formule1.nl
Гран-при Австрии
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