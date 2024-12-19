Кристиан Хорнер: «Перес решил взять небольшой перерыв от «Ф-1», «Ред Булл» полностью это поддерживает»

Хорнер сообщил, что Перес ушел из «Ф-1» по своей воле.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал новость о том, что Серхио Перес завершил выступления за команду.

«Он стал вторым в чемпионате пилотов в прошлом году. Он выиграл пять Гран-при в наших машинах. Но он оглянулся на завершивший сезон, на прошлой неделе мы сели и обсудили, какими будут следующие шаги.

Он решил взять небольшой перерыв, фактически отпуск от «Формулы-1», – объяснил британец в интервью Sky Sports.

По словам Хорнера, перевод Переса в «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз ») не обсуждался:

«На мой взгляд, на данной стадии карьеры это не было бы вариантом для Чеко. Мы даже толком не обсуждали и не говорили об этом.

Сейчас он пришел к такому решению, и, конечно, мы полностью это поддерживаем».

Кристиан подтвердил, что Перес остался в компании:

«Он все еще вовлечен в работу с брендом и командой, однако больше не будет выполнять обязанности гонщика.

Грустно видеть, как он покидает команду. Кроме того, ему нужно проводить время со своей молодой семьей и подумать над тем, чем он хочет заниматься в будущем».

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