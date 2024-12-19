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Гельмут Марко: «Лоусон и Цунода заслуживали повышения в «Ред Булл». Психологическая устойчивость стала решающим фактором»

Марко рассказал, как «Ред Булл» выбирал между Лоусоном и Цунодой.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал переход Лиама Лоусона из «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») в «Ред Булл» и поведал о реакции его экс-напарника Юки Цуноды.

«Инженеры предоставили сравнительные показатели, на которых мы основывали решение. В целом это приятная проблема – оба заслуживали повышения. Но у Лоусона больше пространство для роста в будущем. В особенности психологическая сила стала решающим фактором в итоге.

[Цунода] в данный момент в Японии, и я говорил с ним по телефону. Он относительно спокойно воспринял новость. Я сказал ему, чтобы он продолжал давить на газ в «Рейсинг Буллз», а потом посмотрим. Он отреагировал позитивно», – сообщил австриец.

«Ред Булл» объявил о переходе Лоусона. Лиам стал напарником Ферстаппена и заменил Переса

Лиам Лоусон о переходе в «Ред Булл»: «Мечта всей жизни, ради которой я работал с восьми лет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoРейсинг Буллз
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