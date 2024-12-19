Гельмут Марко: «Лоусон и Цунода заслуживали повышения в «Ред Булл». Психологическая устойчивость стала решающим фактором»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал переход Лиама Лоусона из «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») в «Ред Булл» и поведал о реакции его экс-напарника Юки Цуноды.
«Инженеры предоставили сравнительные показатели, на которых мы основывали решение. В целом это приятная проблема – оба заслуживали повышения. Но у Лоусона больше пространство для роста в будущем. В особенности психологическая сила стала решающим фактором в итоге.
[Цунода] в данный момент в Японии, и я говорил с ним по телефону. Он относительно спокойно воспринял новость. Я сказал ему, чтобы он продолжал давить на газ в «Рейсинг Буллз», а потом посмотрим. Он отреагировал позитивно», – сообщил австриец.
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