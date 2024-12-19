«Он ушел». Соцсеть добавила контекст к посту Переса с цитатой «Я не уйду. Не дождутся, суки!»

Твиттер модифицировал знаменитый пост Переса с героем ди Каприо.

Под сообщением экс-гонщика «Формулы-1» Серхио Переса появилось пояснение от соцсети.

В конце сентября мексиканец на фоне слухов об уходе из «Ред Булл» выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-Стрит».

В русской озвучке брокер Джордан Белфорт, которого играет Леонардо ди Каприо, говорит:

«Я не уйду. Я не уйду. Не дождутся, суки!»

18 декабря Серхио объявил о завершении выступлений за «Ред Булл».

«Он ушел», – гласит контекст от пользователей, добавленный соцсетью.

«Я не уйду. Не дождутся, суки!» Перес выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне слухов

Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»