  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Он ушел». Соцсеть добавила контекст к посту Переса с цитатой «Я не уйду. Не дождутся, суки!»
Фото
1

«Он ушел». Соцсеть добавила контекст к посту Переса с цитатой «Я не уйду. Не дождутся, суки!»

Твиттер модифицировал знаменитый пост Переса с героем ди Каприо.

Под сообщением экс-гонщика «Формулы-1» Серхио Переса появилось пояснение от соцсети.

В конце сентября мексиканец на фоне слухов об уходе из «Ред Булл» выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-Стрит».

В русской озвучке брокер Джордан Белфорт, которого играет Леонардо ди Каприо, говорит:

«Я не уйду. Я не уйду. Не дождутся, суки!»

18 декабря Серхио объявил о завершении выступлений за «Ред Булл».

«Он ушел», – гласит контекст от пользователей, добавленный соцсетью.

«Я не уйду. Не дождутся, суки!» Перес выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне слухов

Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoСерхио Перес
logoФормула-1
logoРед Булл
контент
фильмы
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кристиан Хорнер: «Гоночный темп Лоусона лучше, чем у Цуноды, квалификационный темп очень близок, есть потенциал, психологическая устойчивость»
745 минут назад
Фредерик Вассер: «В болиде «Феррари»-2025 менее одного процента деталей 2024 года»
5сегодня, 10:17
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны 19 гонщиков из 20
42сегодня, 09:50
Лиам Лоусон о переходе в «Ред Булл»: «Мечта всей жизни, ради которой я работал с восьми лет»
9сегодня, 09:27
«Ред Булл» объявил о переходе Лоусона. Лиам стал напарником Ферстаппена и заменил Переса
49сегодня, 09:04
Перес проиграл Ферстаппену более 90 процентов квалификаций и гонок как напарник
9сегодня, 08:22
Макс Ферстаппен попрощался с Пересом: «Было абсолютным удовольствием выступать с тобой»
21сегодня, 07:10
«Феррари» проведет презентацию болида-2025 19 февраля
сегодня, 06:58Фото
Кристиан Хорнер: «Перес решил взять небольшой перерыв от «Ф-1», «Ред Булл» полностью это поддерживает»
16сегодня, 06:35
Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»
89вчера, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем