«Он ушел». Соцсеть добавила контекст к посту Переса с цитатой «Я не уйду. Не дождутся, суки!»
Твиттер модифицировал знаменитый пост Переса с героем ди Каприо.
Под сообщением экс-гонщика «Формулы-1» Серхио Переса появилось пояснение от соцсети.
В конце сентября мексиканец на фоне слухов об уходе из «Ред Булл» выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-Стрит».
В русской озвучке брокер Джордан Белфорт, которого играет Леонардо ди Каприо, говорит:
«Я не уйду. Я не уйду. Не дождутся, суки!»
18 декабря Серхио объявил о завершении выступлений за «Ред Булл».
«Он ушел», – гласит контекст от пользователей, добавленный соцсетью.
«Я не уйду. Не дождутся, суки!» Перес выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне слухов
Опубликовал: Михаил Ширяев
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