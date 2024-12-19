Фредерик Вассер: «В болиде «Феррари»-2025 менее одного процента деталей 2024 года»

«Феррари» создает на 99 процентов новую машину «Ф-1».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил о подходе Скудерии при подготовке болида на сезон-2025.

По словам менеджера, в машине будет «менее одного процента» деталей 2024 года.

«Мы вступаем в четвертый год регламента и очень хорошо знаем предыдущие конструкторские решения. Вот почему болид-2025 будет совершенно новым.

Порой появляется ощущение, что ты не рискуешь, но на трассе оказывается, что это был риск», – добавил Вассер.

По информации AutoRacer, «Феррари» перестроит переднюю подвеску, существенные изменения также коснутся аэродинамики днища.

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