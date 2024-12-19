«Феррари» проведет презентацию болида-2025 19 февраля

«Феррари» раскрыла дату показа новой машины «Ф-1».

Итальянская команда сообщила, что презентация состоится 19 февраля 2025 года.

Днем ранее, 18 февраля, «Феррари» и остальные девять коллективов «Ф-1» проведут совместное шоу с показом ливрей в Лондоне.

Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории

Изображение: соцсети команды «Феррари»