Перес проиграл Ферстаппену более 90 процентов квалификаций и гонок как напарник
Издание RaceFans собрало статистику Серхио Переса и Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
Мексиканец покинул команду по окончании сезона-2024. Перес был напарником Ферстаппена четыре года.
Менее чем в десяти процентах случаев Серхио проводил квалификации или гонки лучше партнера по команде. Квалификационный счет за четыре сезона – 80:7 в пользу нидерландца, по совместным финишам – 69:7.
Ферстаппен провел впереди напарника 4063 круга, Перес – 623. На счету Макса 1761,5 очка, Чеко заработал 932.
Портал также привел статистику других партнеров Ферстаппена. В «Торо Россо» у Макса и Карлоса Сайнса было равенство по квалификациям и совместным финишам (10:10, 6:6), но нидерландец набрал 62 очка против 22 у испанца.
Будущий четырехкратный чемпион «Формулы-1» опередил Даниэля Риккардо по квалификациям и гонкам (19:18, 12:10), но уступил по очкам (359:420) за «Ред Булл».
Далее Ферстаппен убедительно переиграл Пьера Гасли (11:1, 10:1, 178:61 по квалификациям, гонкам и очкам) и Алекса Албона (24:0, 16:2, 308:181).
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