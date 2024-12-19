Перес проиграл Ферстаппену более 90 процентов квалификаций и гонок как напарник

Издание RaceFans собрало статистику Серхио Переса и Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Мексиканец покинул команду по окончании сезона-2024. Перес был напарником Ферстаппена четыре года.

Менее чем в десяти процентах случаев Серхио проводил квалификации или гонки лучше партнера по команде. Квалификационный счет за четыре сезона – 80:7 в пользу нидерландца, по совместным финишам – 69:7.

Ферстаппен провел впереди напарника 4063 круга, Перес – 623. На счету Макса 1761,5 очка, Чеко заработал 932.

Портал также привел статистику других партнеров Ферстаппена. В «Торо Россо» у Макса и Карлоса Сайнса было равенство по квалификациям и совместным финишам (10:10, 6:6), но нидерландец набрал 62 очка против 22 у испанца.

Будущий четырехкратный чемпион «Формулы-1» опередил Даниэля Риккардо по квалификациям и гонкам (19:18, 12:10), но уступил по очкам (359:420) за «Ред Булл».

Далее Ферстаппен убедительно переиграл Пьера Гасли (11:1, 10:1, 178:61 по квалификациям, гонкам и очкам) и Алекса Албона (24:0, 16:2, 308:181).

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