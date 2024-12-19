Макс Ферстаппен попрощался с Пересом: «Было абсолютным удовольствием выступать с тобой»

Ферстаппен поблагодарил уходящего из «Ред Булл» Переса.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен посвятил пост Серхио Пересу , который был его напарником в 2021-2024 годах.

Мексиканец сообщил, что покидает команду.

«Было абсолютным удовольствием выступать с тобой. Мы пережили вместе потрясающие моменты, которые я всегда буду помнить. Спасибо, Чеко!» – написал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

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