Макс Ферстаппен попрощался с Пересом: «Было абсолютным удовольствием выступать с тобой»
Ферстаппен поблагодарил уходящего из «Ред Булл» Переса.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен посвятил пост Серхио Пересу, который был его напарником в 2021-2024 годах.
Мексиканец сообщил, что покидает команду.
«Было абсолютным удовольствием выступать с тобой. Мы пережили вместе потрясающие моменты, которые я всегда буду помнить. Спасибо, Чеко!» – написал четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»
Кристиан Хорнер: «Перес решил взять небольшой перерыв от «Ф-1», «Ред Булл» полностью это поддерживает»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Макса Ферстаппена
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