Джонни Херберт: «Многие гонщики показали, что готовы противостоять Ферстаппену»

Херберт отметил повышение конкуренции для Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в сезоне-2024 многие соперники Макса перестали бояться вести с ним борьбу и не оглядываются на возможные агрессивные действия гонщика «Ред Булл ».

Херберт считает, что в следующем сезоне многие будут готовы бросить Ферстаппену вызов и тому будет намного сложнее защитить титул чемпиона.

«Все дело в эффекте устрашения, запугивании. В следующем году «Макларен » будет угрозой для Ферстаппена. Мы видели, что у Оскара Пиастри есть потенциал выигрывать гонки, а возможно и для титула. И конечно, то же самое касается Ландо Норриса .

И когда борьба начинает идти колесо в колесо, как это было в Абу-Даби, никто уже не будет уступать. Вы могли слышать, как Оскар сказал по радио «хорошо» – когда узнал, что Ферстаппену дали штраф. И это здорово – что кто-то еще готов противостоять Максу, принять этот вызов.

В этом сезоне мы вообще увидели изменение общей картины. У Джорджа Расселла было несколько конфликтов и словесных перепалок с Максом. И это именно та тактика, которую сам Макс успешно использовал многих лет, задействуя все доступные ему средства, чтобы добиться результата. И в том числе запугивание соперников.

Но в этом году другие гонщики сказали: «Хорошо, мы готовы к этому. Это и Шарль Леклер, и Расселл, и Пиастри, и Льюис Хэмилтон, и мы будем видеть больше таких действий и от Ландо», – рассказал Херберт.

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