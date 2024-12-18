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Джонни Херберт: «Многие гонщики показали, что готовы противостоять Ферстаппену»

Херберт отметил повышение конкуренции для Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в сезоне-2024 многие соперники Макса перестали бояться вести с ним борьбу и не оглядываются на возможные агрессивные действия гонщика «Ред Булл».

Херберт считает, что в следующем сезоне многие будут готовы бросить Ферстаппену вызов и тому будет намного сложнее защитить титул чемпиона.

«Все дело в эффекте устрашения, запугивании. В следующем году «Макларен» будет угрозой для Ферстаппена. Мы видели, что у Оскара Пиастри есть потенциал выигрывать гонки, а возможно и для титула. И конечно, то же самое касается Ландо Норриса.

И когда борьба начинает идти колесо в колесо, как это было в Абу-Даби, никто уже не будет уступать. Вы могли слышать, как Оскар сказал по радио «хорошо» – когда узнал, что Ферстаппену дали штраф. И это здорово – что кто-то еще готов противостоять Максу, принять этот вызов.

В этом сезоне мы вообще увидели изменение общей картины. У Джорджа Расселла было несколько конфликтов и словесных перепалок с Максом. И это именно та тактика, которую сам Макс успешно использовал многих лет, задействуя все доступные ему средства, чтобы добиться результата. И в том числе запугивание соперников.

Но в этом году другие гонщики сказали: «Хорошо, мы готовы к этому. Это и Шарль Леклер, и Расселл, и Пиастри, и Льюис Хэмилтон, и мы будем видеть больше таких действий и от Ландо», – рассказал Херберт.

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжонни Херберт
logoФеррари
logoЛандо Норрис
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
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