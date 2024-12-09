Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня
Карлос Сайнс начал работать в «Уильямсе».
Накануне испанец финишировал вторым в своей последней гонке за «Феррари» – Гран-при Абу-Даби.
Сегодня, 9 декабря, Сайнс проводит заезды за «Уильямс» в рамках съемочного дня. Во вторник Карлос выступит за свою новую команду на тестах в Абу-Даби.
«Уильямс» и Santander заключили многолетний контракт
Карлос Сайнс: «Цель в том, чтобы вместе с «Уильямсом» в ближайшем будущем начать бороться за подиумы в «Ф-1»
Фото: соцсети Филлипа Хортона
Опубликовал: Михаил Ширяев
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