Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня

Карлос Сайнс начал работать в «Уильямсе ».

Накануне испанец финишировал вторым в своей последней гонке за «Феррари » – Гран-при Абу -Даби.

Сегодня, 9 декабря, Сайнс проводит заезды за «Уильямс» в рамках съемочного дня. Во вторник Карлос выступит за свою новую команду на тестах в Абу-Даби.

«Уильямс» и Santander заключили многолетний контракт

Карлос Сайнс: «Цель в том, чтобы вместе с «Уильямсом» в ближайшем будущем начать бороться за подиумы в «Ф-1»

Фото: соцсети Филлипа Хортона